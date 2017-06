Comunali, Salvini: sconfitto di oggi è Renzi, il centrodestra vince se unito

MILANO - «Chi vuole un Paese governato, governabile e trasparente, chi non vuole i cambi di poltrona e le alfanate è chiaro che preferisce il maggioritario, chi vuole la coalizione di centro destra compatta dovrebbe preferire il maggioritario, questa è la posizione della Lega e speriamo sia quella di tutti». Lo ha detto il segretario Matteo Salvini commentando i risultati delle amministrative in via Bellerio, sede milanese della Lega. Il vero sconfitto di questa tornata elettorale secondo Salvini è Matteo Renzi: «Il vero sconfitto di queste elezioni non è Grillo ma Renzi, perchè ha preso delle batoste in comuni dove governavano da 20-30-40 o 50 anni, e questo dimostra che il governo Gentiloni non rappresenta più niente e nessuno e la Lega è la principale alternativa a Renzi e alla Boldrini e quella compagnia lì» ha detto Salvini. La Lega è il primo partito del centro destra in quasi tutte le città del nord, ma Salvini rivendica anche i risultati del partito al Centro Sud: «Il bello è che in tanti comuni, anche del Lazio come Guidonia, Ladispoli, il sindaco di San Felice Circeo, il 5% a Mondragone in provincia di Caserta, l'8% a Santeramo in provincia di Bari, un sindaco eletto in Sicilia, al 6,5% all'Aquila, il progetto nazionale che riguarda tutti i cittadini in nome di autonomia e federalismo viene premiato. Ci sono alcune realtà di Lazio, Puglia e Abruzzo dove la Lega ha preso gli stessi voti che in alcune realtà della Lombardia e del Piemonte».