A 104 anni vota per il nuovo segretario PD

CARCARE - «Sono di nuovo qui, buon lavoro a tutti»: così la signora Teresa P., 104 anni, ha salutato i volontari che stamani hanno aperto il seggio delle primarie del Pd a Carcare (Savona). La signora, classe 1915, di buon'ora si è presentata al presidente del seggio Rodolfo Mirricon la sua carta d'identità e i due euro richiesti, ha espressola sua preferenza per il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico, ha salutato tutti e se ne è andata.

Primarie Pd, in 10 mila a Genova

Grande affluenza nei 235 gazebo allestiti per le primarie del Pd in Liguria. I dati dell'affluenza a Genova, come nel resto delle Liguria, dalle 8 alle 12 alle primarie parlano di un buon successo. Sul territorio dei nove municipi genovesi e nei Comuni dell'area metropolitana del Pd Genova hanno votato circa 10 mila persone. Esaurite le schede in alcuni gazebo, ne sarebbe stata autorizzata la fotocopiatura.