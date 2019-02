Aggressione al banchetto della Lega a Molassana, quattro denunciati

GENOVA - Sono stati identificati e denunciati dalla Digos i quattro giovani che, nella mattinata di domenica 3 febbraio, in largo Boccardo nel quartiere di Molassana a Genova, hanno contestato e insultato alcuni attivisti della Lega che stavano raccogliendo firme a sostegno del ministro Matteo Salvini. Dei quattro non vengono fornite le generalità.

I fatti

Poco dopo l'inizio della raccolta, alcune persone, due delle quali travisate, con in mano tre grossi sacchi di iuta con all' esterno il simbolo dell'euro in riferimento ai 49 milioni che la Lega deve restituire allo Stato in seguito alle recenti sentenze, si sono avvicinate al banchetto urlando contro i leghisti vari insulti e svuotando il contenuto dei sacchi pieni di foglie e rami.

Denunciati per violenza privata

I quattro sono stati riconosciuti grazie alle telecamere della zona, dove si riconoscono, poco prima dell'aggressione, alcuni ragazzi, tra cui due donne mentre parlano tra loro in via Molassana. La Digos ha denunciato gli autori per violenza privata.