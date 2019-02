Presentata la lista «SiTav SiLavoro per il Piemonte»

TORINO - Nasce, in vista delle prossime elezioni regionali di maggio, la lista civica «SiTav SiLavoro per il Piemonte» promossa dal leader del movimento pro Alta Velocità Mino Giachino, ex sottosegretario ai Trasporti, insieme a Stefano Parisi, leader nazionale di Energie per l'Italia, Marco Francia di Epi Piemonte e Arturo Diaconale, direttore de L'Opinione, giornale di impronta liberale.

Tav simbolo di una visione politica

«Abbiamo deciso di creare una lista civica e non di entrare in un partito preesistente del centrodestra, a cui comunque facciamo riferimento - spiega Giachino - proprio per marcare la specificità che stiamo vivendo e che vede la Tav simbolo di una visione politica di futuro basato sullo sviluppo e sulla necessità di investire in infrastrutture per ridare vita all'economia».

Non c'è più tempo da perdere

«Una lista civica che può essere votata da tutti anche da quei grillini che non si riconoscono più nel governo, eda tutti coloro che credono nello sviluppo - ha aggiunto Parisi - di qualsiasi forza politica. Non c'è più tempo da perdere».