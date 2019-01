GENOVA - Fitch taglia il rating di Carige: il long-term issuer default a CCC da CCC+ e il rating sul debito senior non garantito a CC da CCC+. Una decisione che «evidenzia la mancata comprensione dei recenti avvenimenti che hanno interessato Carige» commenta la banca genovese.

La nota della Banca

«In evidente incoerenza con quanto rappresentato dalla stessa agenzia - si legge in una nota della banca - nelle azioni sul rating di novembre e dicembre, nelle quali, in virtù del rafforzamento patrimoniale conseguito con l'emissione del prestito subordinato veniva confermato il rating di lungo termine, migliorato il viability rating (VR) e rimosso il rating watch negative, Fitch ha deciso di procedere con un downgrade sia del rating di lungo termine che del viability rating in conseguenza delle misure disposte dalle autorità di vigilanza e dal governo» aggiunge Carige.