Vidal, guai a Torino: pignorati quattro immobili per un debito non pagato

TORINO - Arturo Vidal ha lasciato a Torino ottimi ricordi ai tifosi juventini, non ci sono dubbi. E' altrettanto vero però che il campione cileno ha lasciato qualcuno scontento: le persone a cui non ha pagato alcuni debiti contratti.

Il pignoramento

Come riportato da il quotidiano spagnolo Marca, che segue molto da vicino le vicende calcistiche del Barcellona, il Tribunale di Torino ha emesso un atto di pignoramento nei confronti di Vidal, reo di non aver saldato un debito di 18.489 euro. Pochissimo per un calciatore che guadagna tanto come lui. Eppure Vidal ha ignorato tutti gli avvisi di pagamento e ora, a causa di questa negligenza, si ritrova a dover pagare con il pignoramento di quattro immobili siti a Moncalieri. Gli immobili si trovano in strada Maiole 71 e in strada Rebaude 180/6.