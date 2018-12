Brunetta a Salvini: «Fai cadere il Governo prima che sia troppo tardi»

ROMA - «L'unica soluzione, ora, è che la Lega faccia cadere il Governo, prima che sia troppo tardi, pregiudicando con questa prospettiva anche un futuro Governo di centrodestra allargato alle forze pro-crescita del Paese». Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia.

Per la Lega è un'operazione perdente - «Forza Italia avrebbe introdotto il pareggio di bilancio nell'orizzonte triennale, tagliando le spese e risparmiando quelle per interessi grazie ad un rapporto e a un dialogo più responsabile con l'Europa ed i mercati. La flat tax e la semplificazione fiscale sarebbero già una realtà. Per la Lega questa è un'operazione perdente, al netto ovviamente delle politiche per la sicurezza e l'immigrazione. Se mantengono le promesse contenute nel contratto calerà il loro consenso per effetto del deterioramento dell'economia, se non le mantengono calerà per la delusione dei loro elettori. Uno scenario loss-loss, come si dice in gergo», conclude Brunetta.