Fico vuole il Global compact: «Me ne frego dei sondaggi»

ROMA - «Il patto globale sulla migrazione va firmato per sederci al tavolo e dire la nostra. E anche sul clima». Così, il presidente della Camera, Roberto Fico, intervistato da Lucia Annunziata su Raitre. «Trump sta facendo una politica antistorica su ambiente e energia. Noi invece dobbiamo mettere ambiente ed ecosistema al primo posto», ha detto. «Se devo muovermi ogni settimana in conseguenza del sondaggio, non faccio politica, faccio altro. Quindi dico no alla propaganda sui migranti. Lo scontro non polarizzato. Bisogna avere sempre un linguaggio appropriato - ha aggiunto - parliamo di persone in estrema difficoltà».

Caso Riace, Anm: «Sì a diritto di critica ma no a offesa e dileggio»

Sì al diritto di critica ma no all'offesa e al dileggio. La giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, a proposito delle gravi affermazioni rese da un parlamentare in ordine alla vicenda giudiziaria di Riace, stigmatizza i toni «oltraggiosi adoperati nei confronti della magistratura e della funzione giurisdizionale e invita tutti al rispetto della continenza nell'esercizio del diritto di critica che, ovviamente, può sempre esservi con riferimento al merito dei provvedimenti giurisdizionali, ma che non può mai trascendere nel dileggio e nell'offesa rivolta al magistrato ed alla magistratura».