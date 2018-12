Gasparri: «Pronto esposto su Casaleggio Associati e Rousseau»

ROMA - «Ho già preparato un esposto alla magistratura per segnalare, nell'auspicio che ne scaturiscano indagini e atti conseguenti, quanto si legge sulle attività della Casaleggio associati e sulla Associazione Rousseau. Già si profilano conflitti, intrecci politici e contributi, di società sia pubbliche che private. Ma con la nuova legge in arrivo questi profili saranno ancora più rilevanti. Ne vedremo delle belle. Un gruppo di avvocati-militanti ha studiato a fondo la situazione e lo sta facendo anche con le vicende della famiglia Di Maio. Così come sulle vicende abitative sardo-romane di una nota grillina. Sveglieremo le Procure dal loro strano letargo. È il nostro regalo di Natale ai grillini». Lo dichiara il Senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

D'Uva (M5S): «Alleanza col Pd? Bloccherebbe il Paese»

«Tendo a escluderlo, nel Pd ci sono troppe anime diverse, in Parlamento sarebbe un vero e proprio Vietnam». Così Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, ha risposto a una domanda su una possibile alleanza futura con il Pd, nel corso dell'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24. «Ci sarebbero veti incrociati - ha spiegato D'Uva - all'interno della stessa forza politica, non fra due forze politiche. Credo che si bloccherebbe il Paese». A suo giudizio, se si fosse concretizzato un simile patto dopo le elezioni «sarebbe stato un errore».