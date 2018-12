Meloni a Salvini: «Altro che 5 anni, maggioranza piena di contraddizioni»

ROMA - «Salvini promette cinque anni di governo ma le contraddizioni all'interno della maggioranza continuano a esistere. E la prima riguarda il Global compact, la sottoscrizione da parte dell'Italia del documento delle Nazioni Unite che vuole distruggere i confini nazionali degli Stati. Ancora ieri Fratelli d'Italia ha portato un ordine del giorno in Parlamento chiedendo alla maggioranza che il Governo dica formalmente, con un voto parlamentare, no alla sottoscrizione del Global compact. Quell'ordine del giorno è stato bocciato e per noi assolutamente è un segnale drammatico». È quanto ha detto interpellata dai giornalisti a margine dell'evento di presentazione dell'adesione a Fratelli d'Italia di «Cuori Italiani» di Andrea Augello, il presidente di FdI, Giorgia Meloni.