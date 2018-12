Evacuato per alcune ore palazzo di sette piani in via Doni

FIRENZE - Intervento dei Vigili del Fuoco in via Doni a Firenze per la verifica della stabilità di un condominio di 7 piani a seguito, si spiega, di alcuni rumori provenienti dai muri. In via precauzionale sono stati evacuati gli abitanti del condominio interessato alla verifiche e di quello accanto per un totale di 24 famiglie. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, intervenuti a partire dalle 5 con 3 automezzi di cui un'autoscala e 9 pompieri, anche la polizia municipale.