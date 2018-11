Berlusconi: «Anomalia Salvini-Di Maio non può durare»

TORINO - «Sono ogni giorno più convinto che l'anomalia del governo giallo-verde non possa durare a lungo». Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha inviato un messaggio alla manifestazione Si' Tav, promossa a Torino dal partito.

«Le loro contraddizioni in ogni campo cominciano a esplodere insanabili, presto verrà il momento in cui il centrodestra avrà di nuovo la possibilità di guidare l'Italia in modo coerente con il programma votato dai nostri elettori. Noi ci saremo, stiamo lavorando per costruire quel futuro», ha aggiunto.

Tajani: «Litigano su tutto»

"Questo è un esecutivo destinato a durare poco, perché non c'è identità di vedute tra M5S e Lega. Litigano su tutto. Fin dall'inizio abbiamo detto che si tratta di un matrimonio contronatura». Così Antonio Tajani presidente del Parlamento europeo, a Torino, a margine della manifestazione «Sì Tav» organizzata davanti al Municipio del capoluogo piemontese da Forza Italia.

Toti: «Serve opposizione Fi più coerente»

«La confusione è tanta sotto il sole, quando c'è tanta confusione occorre prima essere prudenti e poi essere lungimiranti. Io credo che la prudenza in queste ore a Forza Italia sia un po' mancata, in un'opposizione molto rigida ma molto spesso molto lontana da quella che è stata la sua predicazione in questi anni. Preferirei un'opposizione un po' più coerente con quello che abbiamo detto molto spesso». Lo ha affermato il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, a margine di una conferenza stampa a Genova.