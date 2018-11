La "dissidente" avverte il M5s: «Se mi cacciano io chiedo i danni. Altro che 100mila euro»

ROMA - «Sto male. Per quello ieri non c’ero» ma «avrei tanto voluto esserci in Senato per votare sul decreto Genova e Ischia» e votare «contro» perchè il condono a Ischia «è una schifezza» e «mi sarebbe interessato capire cosa si diceva degli emendamenti sullo sversamento dei fanghi velenosi». Lo afferma, in una intervista al Corriere della Sera, la senatrice "dissidente" del Movimento 5 Stelle Elena Fattori che torna anche sul tema della penale di 100 mila euro per chi viene cacciato dal Movimento. «Se mi cacciano glieli chiedo io 100 mila euro. Faccio ricorso e chiedo danni biologici e penali. Dopo averci messo tanta passione, essermi inimicata i poteri forti, aver sacrificato una parte della mia vita, mica possono buttarmi fuori così».

La denuncia di Elena Fattori

Nel Movimento cinque stelle, osserva Fattori, «siamo passati direttamente dalle riunioni fiume alle ratifiche. Basterebbe una via di mezzo, se ne devono fare una ragione si devono abituare a questa modalità, alla libertà di esprimersi». Fattori conferma quindi il clima di «terrorismo psicologico» nel M5s verso chi dissente: «Su di noi si è scatenata una tempesta violenta provocata dai vertici. Si vuole creare un clima di terrore in modo che nessuno osi dire nulla. Chi osa parlare viene tacciato di tradimento».

Il Movimento prova la mediazione

Non dieci ma tre. Questi i dissidenti nel mirino dei vertici del Movimento. È quando, di fatto, spega il capogruppo M5s in Senato Stefano Patuelli che definisce l'esistenza di dieci senatori pentastellati dissenzienti sull'approvazione del dl Genova una "bufala». «Qualcuno» afferma Patuanelli «ha rettificato da solo le illazioni che purtroppo per noi siamo costretti a leggere. Qualcun altro non può farlo perché non sta bene: lo faccio io. Lo faccio io in qualità di capogruppo e a nome di tutti. Anche solo per difendere la reputazione dei miei colleghi che in queste ore vengono infangati da ricostruzioni fantasiose e false». I cosiddetti 'dissidenti' di cui parlano i giornali sono, ha spiegato, senatori che per motivi personali, anche gravi, non potevano essere presenti in aula.

Il nuovo attacco alla stampa

Per Patuelli è ancora una volta colpa della stampa che «da ieri, in cerca di notizie pruriginose, non verifica nomi e circostanze. È la stessa stampa a cui non interessa nemmeno una banale verifica dei fatti perché troppo concentrata a cercare il titolo ad effetto, a cercare la notizia che ha già deciso di dover scrivere. Vera, falsa? Non è importante. Quando questa stampa viene criticata si risente. Ma, ve lo posso assicurare, non al pari di chi non poteva essere presente».