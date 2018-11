ROMA – La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha deliberato l'astensione dei penalisti italiani dal 20 al 23 novembre, con una manifestazione nazionale a Roma il 23, «in difesa della Costituzione» e per dire «no alla controriforma della giustizia penale» e «affermare e difendere l'idea liberale e costituzionale della giustizia penale». Secondo i penalisti «la connotazione populista dell'attuale maggioranza di governo sta determinando l'adozione da parte delle forze politiche che la compongono di sciagurate iniziative destinate ad incidere sui meccanismi della giustizia penale».

No allo stop della prescrizione

In particolare gli avvocati criticano il progetto del governo di abolire la prescrizione dopo la sentenza di primo grado: «La prescrizione nel nostro ordinamento è chiamata tra l'altro a svolgere la funzione di presidio del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Soppresso tale equilibratore – dice l'Ucpi – il tempo dell'accertamento diviene infinito, definitivamente trasformandosi il processo stesso in pena, con evidenti ricadute sulla stabilità dei rapporti giuridici. Le forze di governo stanno dimostrando di voler pervicacemente perseguire, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative parlamentari, l'obiettivo della abrogazione della prescrizione, addirittura iscrivendola in una minacciosa prospettiva di generale riforma del processo, le cui premesse sloganistiche sono già sufficienti a dare il segno di una dissennata deriva giustizialista e populista. E ciò senza alcun confronto con la comunità dei giuristi che nel suo insieme ha espresso la contrarietà a tale modo di operare».

Quattro giorni di braccia incrociate

Con esclusione dei processi con imputati detenuti in custodia cautelare, la Giunta ha così deliberato l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale nei giorni 20, 21, 22 e 23 novembre (esclusi i circondari di Salerno e Trieste interessati da astensioni indette dalle Camere Penali territoriali con delibere rispettivamente 24 ottobre 2018 e del 23 ottobre).