ROMA – Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, nel suo intervento ad Atreju 18 ha ricordato che il taglio alle pensioni d'oro è una vostra proposta, che il Movimento 5 stelle ha poi ripreso. Quindi, ogni tanto, qualcosa di buono i pentastellati lo fanno...

Intanto va approvata. Anche sul taglio dei vitalizi per i politici, noi siamo stati i primi a proporlo e poi abbiamo sostenuto la delibera. Quindi abbiamo riconosciuto coerenza al presidente Roberto Fico nel portare questo provvedimento in discussione, e lo abbiamo votato. Adesso è stata presentata una proposta di legge del Movimento 5 stelle, che è identica a quella che Giorgia Meloni presentò nella scorsa legislatura, e alla quale però loro votarono contro. Questa volta, probabilmente, la porteranno in aula, e ci troveranno al loro fianco, quindi la voteremo.

Complessivamente che giudizio dà di questi primi tre mesi di governo: più luci o più ombre?

Poca roba, veramente poca: direi così. Abbiamo sostenuto i pochi provvedimenti sull'immigrazione in maniera convinta, e abbiamo osteggiato il decreto Di Maio, che non è un decreto dignità ma un decreto indegnità. Quello è il dato.