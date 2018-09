Negozi chiusi la domenica: come funziona negli altri Paesi dell'Ue?

ROMA - Siamo davanti a uno scenario quanto mai eterogeneo. Parliamo del tema caldo del momento, la regolamentazione degli orari lavorativi e delle aperture domenicali dei negozi. In 16 dei 28 Stati membri dell’Unione europea non è presente alcuna limitazione di orario o apertura domenicale. L’Italia appartiene al gruppo dei Paesi con una disciplina maggiormente concorrenziale, ma certamente non costituisce un’eccezione nel panorama Ue, che ci vede al fianco di Stati quali Danimarca, Finlandia e Svezia. Questa la fotografia scattata dall’Istituto Bruno Leoni nel report «Siamo solo noi? La regolamentazione delle aperture domenicali dei negozi in Europa».

Lo studio dell'Istituto Bruno Leoni

Nelle nazioni che presentano forme di divieto o limitazione sono previste numerose eccezioni e deroghe, che generalmente riguardano i negozi di alimentari, panetterie, grande distribuzione, giornalai, stazioni di servizio, stazioni dei treni, aeroporti e musei. La panoramica europea mostra che in nessun Paese considerato il lavoro domenicale è totalmente proibito, e anche in nazioni come Grecia, Germania e Francia, che presentano maggiori limitazioni, sono presenti numerose eccezioni. Malta, Ungheria, Finlandia e Danimarca hanno introdotto e successivamente abolito le restrizioni sul lavoro domenicale. Ma vediamo, nel dettaglio, come funziona nei diversi paesi europei.

Le regole dei Paesi europei