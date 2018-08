Bufera social sui selfie di Salvini ai funerali, ma era tutto un fake: la verità raccontata da un'ex Pd

GENOVA - Bufera social contro Salvini, ma era tutto un fake. E chi ha montato la polemica, come spesso accade in questo nostro strambo Paese, pure di fronte all'evidenza, mette la testa sotto la sabbia, e tace. Il vicepremier e ministro dell'Interno è stato accusato di essersi fatto un selfie con una donna durante i funerali di Stato per le vittime del crollo di Genova. Tanto che la sinistra è insorta gridando allo scandalo (la pasionaria Alessia Morani ha parlato di "superamento del limite della decenza" e di "ruspa sopra il dolore") e persino il rapper Frankie Hi-nrg è sceso in campo per attaccare Salvini facendo girare lo scatto su Twitter e scrivendo: "I selfie, ai funerali di Stato. I selfie".

La replica di Salvini

Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato, che nella serata di sabato, da Marina di Pietrasanta, nell’ambito del Caffè della Versiliana, ha spiegato: "C'è un rapper cretino che fa polemica perché dice che con alcune persone ho fatto una foto quando oggi ero a Genova. Questa è l'estate in cui l'opposizione la fanno i rapper ed i cantanti. Sono orgoglioso di tutti gli abbracci che ho ricevuto anche oggi a Genova e a questi poveretti non rispondo neanche".

La verità raccontata da una ex Pd

Ma c'è di più: una ex attivista del Pd, presente alla scena, Cristiana Alicata, scrittrice e ingegnere meccanico che nella sua biografia online scrive di aver "partecipato alla fondazione del Partito democratico", dimessasi dalla Direzione Nazionale del Pd nel 2015, racconta come sono andate le cose: "Sommessamente - scrive su Facebook - Ho visto l'intera scena del selfie di Salvini ai funerali di Stato. Aveva accanto una ragazza, si è girato e si è trovato nella scena, poi immortalata dall'altro lato, nella foto che gira. Suggerisco ai dirigenti del PD tanto concentrati su questo, di concentrarsi sul fatto che la Genova che era presente ha applaudito l'omelia dell'imam di Ancona (ma noi siamo concentrati su qualche applauso e qualche fischio). Quanto è complessa la realtà, eh. Che se PD ha ricevuto fischi è perché ha governato e viene riconosciuto come potere. Sì anche la Lega governa e ha governato, ma il nostro messaggio di essere 'potere' è passato più forte. Loro sono più bravi ad essere 'uno di noi'. Domandiamoci questo invece di commentare un istante".

Perché nessuno ha pubblicato quest'altra foto?

Sì anche la Lega governa e ha governato, ma il nostro messaggio di essere «potere» - scrive ancora - è passato più forte. Loro sono più bravi ad essere »uno di noi». "Domandiamoci questo invece di commentare un istante. Se commentiamo gli istanti: come mai non gira la foto di Salvini che un minuto prima del selfie fa una carezza, dolcissima, ad un donna nera tra le persone a salutare chi arrivava? Una foto che nessuno ha fatto e forse sarebbe stata più forte da raccontare in contrasto alla politica omicida sui migranti di questo governo, in stretta continuità con quella del governo precedente, solo meno elegante. La narrazione deve essere sincera per arrivare al cuore. La sinistra ritrovi la sincerità. Non ne ha più. per questo non è più credibile. Non sono loro a vincere. Siamo noi a perdere".