Berlusconi prova a ricucire: «Compattezza centrodestra mai stata in discussione»

ROMA - «L'unità del centrodestra non è mai stata in discussione e torno a ribadire che la nostra volontà è quella di un governo del centrodestra guidato da un premier indicato dalla Lega». Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota.

«Sono sicuro - dice ancora - che gli italiani comprendano molto bene la differenza tra chi, come noi, cerca soluzioni per il governo del Paese e chi invece continua solo a infangarci e a demonizzarci.

Vogliamo governo con Premier Lega

«Per senso di responsabilità avevamo anche accettato per riuscire a dare un governo al Paese una ipotesi di governo con i grillini che ci preoccupava molto, ma il comportamento dei Cinquestelle ci ha definitivamente convinto non essere auspicabile e possibile. Dare vita ad un governo del centrodestra che ottenga in Parlamento sul proprio programma i voti necessari per la maggioranza é quello che abbiamo proposto ai nostri alleati fin dal primo giorno dopo il voto», conclude Berlusconi.

Meloni: Mai nostri voti per accordo con PD

«Credo che Berlusconi debba mettersi l'anima in pace: non ci saranno mai i nostri voti per un accordo con il Pd. Non siamo d'accordo. E così come Fratelli d'Italia ha finora lavorato per la compattezza della coalizione, ci aspettiamo da Berlusconi la stessa cosa». Lo ha detto Giorgia Meloni arrivando all'incontro di Udine, ultima tappa della giornata in Friuli Venezia Giulia.

Centinaio: Noi non tradiamo, mai con il PD

«Noi non tradiamo. Manteniamo la parola data e gli impegni presi con gli alleati e soprattutto con i cittadini italiani. Ci siamo presentati al voto come forza antitetica al Pd quindi ribadiamo la nostra contrarietà a qualunque forma di collaborazione con il partito dello scandalo Etruria e delle porte aperte ai clandestini». Lo afferma in una nota Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega al Senato.