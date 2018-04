Governo, Meloni: «Di Maio? Gli interessa solo la poltrona»

ROMA - «Rimango colpita dall'utilizzo dei termini da parte di Di Maio. La politica dei due forni ci riporta in pieno alla Prima Repubblica. Non mi piace la politica dei due forni, la fanno quei partiti che vogliono solo mantenere la poltrona. In effetti tutta la strategia del M5s è mettere Di Maio sulla poltrona di premier, il resto non gli interessa. Ma per far fare il premier a Di Maio bisogna non rispettare la volontà degli elettori italiani». Lo ha detto Giorgia Meloni, deputata e leader di Fratelli d'Italia, a Zapping su Rai Radio 1.

Governo prima delle regionali

Meloni ha poi puntualizzato: «Io spero che il governo si possa fare anche prima, sicuramente se non si facesse prima, i risultati del voto in Molise e in Friuli, sono qualcosa che va attenzionato perché potrebbero confermare un'indicazione dei cittadini e quindi sono un elemento molto interessante da considerare. Speriamo che si riesca a fare un governo nel pieno dei propri poteri, governo che rispetti la volontà popolare, governo a guida centrodesta in pochi giorni».