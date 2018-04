ROMA - La formazione del governo è ancora un'incognita. Chi sembra però avere le idee molto chiare è il braccio destro del Cavaliere in Europa, Antonio Tajani. «Forza Italia è Berlusconi. E senza Forza Italia non si fa alcun governo. Rappresentiamo il 14% degli elettori, abbiamo 170 parlamentari e siamo il primo gruppo del centrodestra al Senato» ha affermato il presidente del Parlamento europeo e esponente di FI in un’intervista a Repubblica. Tajani ha spiegato che alle consultazioni che prenderanno il via domani al Quirinale «si parte dalla base che hanno scelto gli italiani il 4 marzo. La forza di maggioranza relativa è la coalizione di centrodestra. Le elezioni le abbiamo vinte noi, non i 5 Stelle».

Salvini fedele

L’esponente di FI chiarisce anche l'apsettativa nei confronti di Salvini: "Non credo che voglia rinunciare al patto con Forza Italia tradendo l’elettorato. Escludo che pensi a un esecutivo tenendoci fuori. Nessuno pensi di scegliere i ministri azzurri dall’esterno o selezionare con chi parlare o non parlare di Forza Italia». E sulla richiesta ai giudici di una riabilitazione dell’ex premier, Tajani ha assicurato che "Berlusconi non vuole il voto anticipato, ma il prossimo anno ci sono le Europee...".

L'attacco a Di Maio

Infine sul veto M5s su Berlusconi, il presidente del Parlamento Europeo chiosa: "Non è solo inaccettabile, non ha proprio senso. Non esistono leader di serie e di serie B. Quattro milioni e mezzo di italiani hanno votato un simbolo con scritto Berlusconi presidente. Perciò parlare con noi senza coinvolgere Berlusconi è un periodo ipotetico dell’irrealtà".