GENOVA - "Vi voglio raccontare una breve storia». Inizia così il post su Facebook di Sergio Battelli, neoeltto tesoriere del Movimento 5 Stelle, dopo gli attacchi dei giorni scorsi in cui venive criticato per il suo livello di istruzione e per le sue, scarse, esperienze lavorative, a fronte di un ruolo così importante come appunto quello di tesoriere, che come vi abbiamo raccontato si troverà a gestire qualcosa come 66 milioni di euro. "In terza superiore ITIS - scrive - mi ammalo, per un gravissimo caso di malasanità, rimango appeso nella mia malattia per un anno intero, solo dopo mille mila giri tra ospedali, cure e dottori finalmente un bravissimo pneumologo di Genova trova il mio problema".

Il tumore e gli anni difficili

Quella mattina pioveva, continua, "ero con mia madre in un piccolo ambulatorio di Villa Scassi mentre mi dicevano, a neanche 17 anni, che avevo un tumore ai polmoni in una posizione "strana" da operare subito, non me lo dimenticherò mai. Passano ancora un paio di mesi e finalmente vengo operato a Padova, nel frattempo avevo "perso" quasi due anni della mia vita per risolvere il mio problema». Battelli inizia dunque a lavorare "per altri problemi, ho iniziato a suonare, ho vissuto la vita e fin da prima che il Movimento nascesse eravamo già a parlare di acqua pubblica, trasporti, innovazione, web, futuro, anche grazie alla passione per la tecnologia che mi ha trasmesso mio padre".

"Stay foolish, stay hungry. Ai posteri l'ardua sentenza"

Il Movimento l'ha visto nascere, assicura, "grazie a moltissime persone che ci hanno aiutato, mi hanno aiutato e hanno aiutato i cittadini, persone che molte volte non sono mai passare agli onori della cronaca ma che negli anni hanno dato e speso tutto, penso ai miei amici del Gruppo di Varazze e Savona. Oggi le chiacchiere stanno a zero, io non mi fermo, guarderete i fatti, e vedrete come un gruppo di giovani "folli" sta cambiando e cambierà il paese finalmente nella direzione giusta. Stay foolish, stay hungry. Ai posteri l'ardua sentenza".