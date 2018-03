Sergio Battelli, il nuovo tesoriere M5s con la terza media che gestirà 66 mln di euro

ROMA - Quando si dice essere miracolati... 36 anni, nato a Genova, ex commesso in un negozio di animali, dove ha lavorato per ben dieci anni, rocker non solo per passione, dal 2013 membro della VII Commissione parlamentare, quella dedicata a Scienza, Cultura e Istruzione, e oggi nientemeno che tesoriere del primo partito italiano. Lui si chiama Sergio Battelli. Deputato uscente con 90 e 363 voti alle Parlamentarie del M5s nel 2013 e nel 2018, Battelli è il nuovo tesoriere del Movimento 5 Stelle, eletto dalla capogruppo Giulia Grillo, previa indicazione di Luigi Di Maio, di cui viene considerato un «fedelissimo». Gestirà oltre 13 milioni di euro di fondi pubblici messi a disposizione ogni anno alla Camera, che a fine legislatura potrebbero diventare 66. Livello di istruzione terza media, ma Battelli non sembra preoccupato e anzi si dice all'altezza dell'incarico.

"Mi aiuteranno"

«C'è un gruppo di funzionari che mi aiuterà a garantire la massima trasparenza e in più sto assumendo nello staff amministrativo una persona molto qualificata» ha dichiarato. "Che piaccia o non piaccia abbiamo fatto la storia, tutti noi, anche tu che stai leggendo queste parole", scrive sulla sua pagina Facebook il giorno dopo l'esito del voto. "Dobbiamo esserne tutti fieri e orgogliosi, noi non ci spaventiamo, non c'è più nulla che ci può spaventare dopo essere stati cinque anni dentro quella vasca di squali».

66 mln da gestire

Sarà lui a doversi occupare di circa 60 mila euro l'anno per sostenere l'attività politica (convegni, consulenze e comunicazione) di ogni deputato, che moltiplicati per i 222 eletti a Montecitorio e ancora per i cinque potenziali anni di legislatura fa arrivare il «tesoretto» a oltre 66 milioni. Dopo il «caso scontrini» Battelli si dice comunque tranquillo: «Innanzitutto è doveroso precisare che la questione rimborsi è del tutto slegata dalle mie nuove responsabilità: sono due ambiti diversi e saranno sottoposti a controlli molto rigidi da due strutture diverse».