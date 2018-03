Elezioni, Berlusconi conferma Tajani per la premiership. E Salvini...

ROMA - «Tajani ha una grande responsabilità come presidente del Parlamento Europeo, però Antonio è la persona migliore per ricoprire un ruolo così importante per il nostro Paese», ovvero quello di presidente del Consiglio. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, rispondendo a Matteo Salvini che vorrebbe lasciare Tajani alla presidenza dell'Europarlamento. A giudizio di Berlusconi, intervistato dal Tg1, alle elezioni «il centrodestra deve prevalere. Ogni altra ipotesi ormai è fuori dalla realtà. L'unico voto utile che serve per avere un governo forte e stabile è quello per il centrodestra». E agli indecisi dice: «Capisco il vostro disgusto, è anche il mio, per questa politica e questi politici. Ma è anche interesse vostro avere un governo forte che governi».

Chiunque sia premier, più impegno in Europa

Dal canto suo, Antonio Tajani, intervenendo alla Link Campus University, ha dichiarato che «Chiunque sia il prossimo premier, serve un impegno maggiore dell'Italia in Europa, perché non si può lasciare la guida alla Francia o alla Germania». "Siamo un paese fondatore - ha detto Tajani - la civiltà europea si basa sul diritto romano, sul cristianesimo, sulla cultura umanistica, che proviene in gran parte dall'Italia e questo ci deve far riflettere sul nostro ruolo in Europa. Dobbiamo contare di più, ma non basta dirlo, bisogna avere una strategia. Gli italiani a Bruxelles sono 'cani sciolti', perché è sempre mancata una strategia di presenza. C'è sempre stata una sottovalutazione nostra dell'Europa che invece ha bisogno dell'Italia, per essere più equilibrata. Non possiamo regalare la guida alla Francia o alla Germania». «Qualunque esso sia - ha concluso Tajani riferendosi al prossimo premier italiano - deve imprimere una svolta. Non possiamo chiedere alla Merkel di fare anche il nostro premier».

Le reazioni di Salvini e Meloni

Ma gli alleati del Cavaliere non hanno apprezzato le sue parole. «Berlusconi propone Tajani premier? E' libero di farlo. Chi vota domenica sceglie il presidente del Consiglio: se prenderà più voti Fi sarà Tajani, se sarà prima la Lega il presidente del Consiglio è qui, in questo studio, e sono pronto a lavorare. Penso che saremo noi ad avere per cinque anni l'onore e la responsabilità di riprendere per mano questo Paese» ha ribadito il leader della Lega Matteo Salvini, a 'Mattino 5'. «Se Fratelli d'Italia arrivasse prima, l'Italia dovrebbe guardare con maggiore attenzione a Viesegrad che a Bruxelles, diremmo basta a decenni di genuflessioni» e proporrebbe premier «qualcuno che ha un po' più voglia di puntare i piedi con l'Europa» di Antonio Tajani, che però, ha sottolineato Meloni, «è iscritto allo stesso gruppo politico di Victor Orban in Europa» ha osservato Giorgia Meloni intervistata da Radio anch'io (Rai1).