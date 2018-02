Amazon, Meloni contro i braccialetti ai lavoratori: «Come catene che si mettevano agli schiavi»

ROMA – In Italia ancora non è arrivato e forse non arriverà mai, ma solo l’idea del braccialetto inventato da un ingegnere elettrico e informatico di Amazon per tenere sotto controllo l’attività dei lavoratori, ha fatto molto discutere. Per la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rappresenta una delle degenerazioni dello «strapotere della globalizzazione incontrollata». Per questo ha invitato gli italiani a non comprare «nelle moderne piantagioni di cotone» e a recarsi invece di persona «nei negozi per difendere il piccolo commercio».

Ospite da Otto e Mezzo

La numero uno di Fratelli d’Italia ha affrontato la questione del braccialetto di Amazon negli studi de La7, ospite nella trasmissione di Lilli Gruber: «Questa vicenda dei braccialetti Amazon racconta una vicenda con la quale ci confrontiamo ogni giorno, ovvero lo strapotere che stanno assumendo una serie di multinazionali nel mercato mondiale e nella quotidianità». Non si tratta, quindi, dello strapotere della tecnologia: «Quando qualcuno decide di mettere un braccialetto a un lavoratore per controllarlo – secondo Giorgia Meloni – non si sta andando avanti, si sta tornando alle piantagioni di cotone, cosa molto diversa dalla tecnologia e dalla modernità. E io non ci voglio stare in un mondo così, in un mondo dove ci sono i grandi gruppi e i grandi capitali dove dietro ci sono non meglio noti investitori che trattano i lavoratori come bestie».

Un altro modello di azienda

Secondo il candidato premier di Fratelli d’Italia, il modello ideale di azienda è un altro: «E’ la partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa: vorrei costruire nell’Italia di oggi un modello in cui il datore e il lavoratore sono persone esposte alle stesse intemperie della globalizzazione e del mercato e quindi devono darsi una mano». Un modello, quindi, centrato sulla persona non sui soldi o sulle speculazioni finanziarie. Così, ecco l’appello: «Dico agli italiani ‘non comprate su Amazon’, la nostra pigrizia può costarci cara. Aandiamo al negozio a difendere la categoria del piccolo commercio drammaticamente massacrata e vessata, andate a comprare al dettaglio. Aiutate le persone normali che hanno un volto che vi vendono quello che vi state comprando, perché questo fa la differenza».

Il tour nei mercati rionali

Proprio per sostenere il piccolo commercio, Fratelli d’Italia ha lanciato un tour nei mercati rionali: «Questa iniziativa – ha dichiarato il responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida – rappresenta per Fratelli d’Italia la logica conclusione di un percorso che in questi anni ci ha visto sempre e solo dalla parte dei cittadini. A differenza di tanti altri che oggi si fingono interessati ai bisogni degli italiani ma che hanno messo in ginocchio famiglie, lavoratori, pensionati e piccoli commercianti, Giorgia Meloni ha sempre ascoltato e raccolto le istanze dei «mercati» rionali che contano più di mille mercati finanziari». «Questi mercato rappresentano l’ossatura dell’economia italiana» ha sostenuto Isabella Rauti, componente della Direzione nazionale di Fdi. «Mentre in questi anni i governi di sinistra hanno massacrato con le tasse i piccoli commercianti – ha proseguito – Fratelli d’Italia li ritiene dei patrioti che difendono il nostro commercio. Per questo non ci fermeremo alla campagna elettorale come fanno gli altri partiti, questa non è un’iniziativa estemporanea: siamo sempre stati tra la gente nel mercato e continueremo a esserci anche dopo il voto del 4 marzo».