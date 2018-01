Elezioni, Berlusconi: istituiremo un Garante per i diritti animali

ROMA - «Ci impegniamo per promuovere veramente - non a parole e con pochi spiccioli - metodi di ricerca alternativi alla sperimentazione animale, ovunque questo sia possibile, daremo una disciplina ad importanti attività terapeutiche con gli animali, come l'ippoterapia e la pet therapy, che un mio decreto, nel 2003, ha per primo riconosciuto come cura ufficiale». È un Silvio Berlusconi risoluto quello che ha illustrato il programma di Forza Italia per la tutela degli animali, recepito direttamente dal Movimento di Michela Vittoria Brambilla, nel corso della riunione dei dirigenti animalisti che si é tenuta nel Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. «A coronamento di tutte queste riforme, istituiremo un Garante dei diritti degli animali, che vigilerà sulla corretta applicazione della normativa nazionale e dell'Ue».

Promesse

Berlusconi ha sottolineato che nei «primi cento giorni" "chiederemo una delega al governo per il riordino e la codificazione delle norme a tutela degli animali, il codice dei diritti degli animali, e inaspriremo le sanzioni a carico di chi li maltratta e li uccide». «Schieriamo i nostri candidati nelle liste di Forza Italia, l'unico partito che ha condiviso punti essenziali del nostro programma e, una volta al governo, li realizzerà», ha aggiunto Michela Vittoria Brambilla, presidente nazionale del Movimento animalista, durante l'incontro pubblico con il presidente Silvio Berlusconi all'auditorium del Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci.