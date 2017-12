Brunetta: l'era dei governicchi Pd volge al termine. Unico voto utile è per noi

ROMA - "La prossima primavera andremo al governo del Paese. L'era dei governicchi del Partito democratico sostenuti da Alfano e dagli altri 'traditori' finalmente volge al termine. Il tempo del renzismo declinato in nulla politico è finito. Renzi si è autorottamato. È un uomo solo, triste, abbandonato da tutti. Non gli rimane che fare i conti con i fallimenti dei suoi mille giorni e con le illusioni che ha creato». Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo telefonicamente ad una manifestazione azzurra organizzata dal coordinatore regionale Massimo Palmizio a Bologna. "Gli italiani, così come dimostrano i sondaggi di tutti gli istituti demoscopici, hanno compreso tutto questo e vogliono un governo di centrodestra. La nostra coalizione viaggia a vele spiegate verso il 40%, che tradotto in seggi significa la possibilità di avere una maggioranza certa tanto alla Camera, quanto al Senato".

"Sinistra in frantumi"

La sinistra è in "frantumi, l'epilogo di una stagione dove a prevalere sono sempre stati i rancori personali e le diatribe interne». Il potere, gestito male, li ha logorati. Prosegue Brunetta: "Annientati. Renzi, Grasso, D'Alema, Pisapia, sono riusciti nell'impresa di distruggere l'argine di sinistra al populismo pauperista del Movimento 5 Stelle. Anche per questo l'unico vero voto utile alle prossime elezioni politiche sarà per Forza Italia, prima forza della nostra area politica, e per la coalizione di centrodestra. Le uniche forze politiche in grado di arrestare l'avanzata di Grillo e Casaleggio. Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e il quarto-quinto petalo, quello cattolico-popolare e quello liberale, che possono dare il di più per vincere e governare tranquillamente".

"Noi caleidoscopio di idee"

È proprio il "caleidoscopio" di idee e proposte che rende credibile la coalizione. "Siamo gli unici - conclude - a raccogliere le istanze di cambiamento che ci giungono dai territori e tradurli in proposte concrete per il governo del Paese. Questo gli italiani l'hanno compreso e individuano in Silvio Berlusconi l'unico leader veramente in grado di aggregare tutte le forze di centrodestra per contrastare e battere in libere elezioni il Movimento 5 stelle".