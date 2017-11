Sposa bambina a 9 anni in Italia, Lega: «La sharia sta sostituendo le leggi dello Stato nel silenzio delle Istituzioni»

PADOVA – La drammatica vicenda della sposa bambina di soli nove anni, violentata nel Padovano dal marito trentacinquenne, ha scosso il Paese da Nord a Sud. La storia ha dell'incredibile perché una realtà tanto orribile credevamo fosse confinata in luoghi molto lontani da noi, come l'Afghanistan, il Pakistan, l'India o altri paesi remoti dove le spose bambine, purtroppo, sono all'ordine del giorno e fanno parte della loro (a)normalità. E invece, stavolta, la storia ci colpisce da vicino come un pugno allo stomaco perché la barbarie si è consumata all'interno dei confini nazionali, dove credevamo che un simile pericolo non potesse manifestarsi. La bimba era iscritta regolarmente a scuola come tutte le sue compagne, ma tra le mura domestiche viveva un vero e proprio orrore.

Sposa bambina a 9 anni nel Padovano

La sua era una famiglia musulmana arrivata in Italia da tempo e apparentemente ben integrata, come dimostra il fatto che la bambina frequentasse la scuola elementare del suo quartiere. Ma la minore, che da poco aveva compiuto nove anni, è stata data in sposa a un uomo di adulto di ventisei anni più grande, anch'egli di fede islamica. Il quale, senza aspettare che la bambina raggiungesse la maggiore età e violando irrimediabilmente la sua infanzia, ha deciso di avere più di un rapporto con lei. Le violenze si sarebbero infatti ripetute nel tempo.

La famiglia compiacente e il marito orco

La terribile vicenda, come racconta il quotidiano Il Messaggero, è venuta allo scoperto quando la ragazzina è stata portata dai genitori al pronto soccorso a causa di una emorragia e i medici hanno potuto accertare le violenze sessuali. Le violenze erano inequivocabili sul corpo della bambina. Il personale dell'ospedale ha quindi allertato i Carabinieri che hanno dato il via a degli accertamenti. Dopo aver ascoltato la testimonianza della bambina si sono messi subito sulle tracce dello stupratore, ma resta ancora da capire se i genitori abbiano in qualche modo favorito gli incontri della loro figlioletta con il «marito» a cui era stata concessa in sposa proprio dalla famiglia.

Lega: La sharia sta sostituendo le leggi dello Stato

Ora la piccola si trova in una comunità protetta, lontana da quei familiari che, invece, avrebbero dovuto proteggerla. L’odiosa vicenda ha scosso il Paese e secondo Andrea Ostellari, segretario provinciale della Lega di Padova, «impone una presa di posizione inequivocabile». Soprattutto da parte «dei musulmani di Padova, che hanno l’obbligo di condannare questa barbarie insopportabile». A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, secondo Ostellari «la nostra comunità si scopre sempre più vulnerabile perché in molti Paesi europei la sharia sta sostituendo le leggi dello Stato, nel silenzio delle Istituzioni».