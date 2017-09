Senatore M5s Airola picchiato e rapinato nella notte a Torino, solidarietà dal MoVimento

ROMA - Il senatore cinque stelle Alberto Airola è stato aggredito e malmenato la scorsa notte a Barriera di Milano a Torino. Ricoverato all’ospedale Giovanni Bosco è stato medicato e dimesso nella prima mattinata. Non è ancora chiara la la dinamica dell’aggressione, né le ragioni. Secondo i primi accertamenti della polizia, quanto accaduto sarebbe forse riconducibile ad un suo intervento contro alcuni pusher. L'episodio ha avuto luogo intorno all’una e mezza a Torino, in via Cremona, nei pressi dell'abitazione di Airola. Il senatore è stato preso a pugni da due nordafricani che sono fuggiti portandogli via il cellulare.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, la vicenda sarebbe nata da una discussione tra i pusher e il senatore: Airola li avrebbe avvicinati per parlare, e dopo la discussione i due lo hanno aggredito, picchiato e rapinato.

Solidarietà del Movimento

Immediata la solidarietà dell'intero Movimento: «Il Movimento 5 Stelle esprime la propria solidarietà e vicinanza all'amico e portavoce al Senato Alberto Airola, che questa notte a Torino, rientrando a casa, è stato aggredito e rapinato. Forza Alberto ti aspettiamo presto!", dichiarano i capigruppo di Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle Simone Valente ed Enrico Cappelletti a nome dei gruppi parlamentari pentastellati.

Solidarietà da Paolo Romani

Solidarietà anche da parte del presidente dei senatori di Forza Italia Paolo Romani: «Esprimo la piena e convinta solidarietà, anche a nome dell'intero gruppo di Forza Italia a palazzo Madama, al senatore pentastellato Alberto Airola, vittima durante la notte scorsa a Torino di una vile aggressione a scopo di rapina da parte di due extracomunitari. Sono certo che le forze dell'ordine arriveranno al più presto a individuare e arrestare i responsabili, mentre al senatore Airola formulo gli auguri di una prontissima guarigione. Le nostre battaglie politiche hanno bisogno di un avversario leale e appassionato come lui».