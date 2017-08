Roma, Gabrielli: provvedimento contro agente. Di Maio: «Fa più notizia una frase che le bombole sulla polizia»

ROMA - L'agente di polizia ripreso mentre, durante lo sgombero di piazza Indipendenza a Roma, incitava i colleghi a rompere un braccio a un profugo che facevano resistenza sarà oggetto di un provvedimento disciplinare. Lo ha annunciato il capo della polizia Franco Gabrielli, che ha commentato in un'intervista a Repubblica così l'episodio: «La frase pronunciata in piazza» ieri da un funzionario della polizia «è grave, avrà delle conseguenze. Abbiamo avviato le nostre procedure interne e non si faranno sconti. Questo deve essere chiaro. Ma ritengo altrettanto grave che l'idrante e le frasi improvvide pronunciate durate la carica diventino una foglia di fico».

Le responsabilità della politica

Per il prefetto infatti «la gravità di quello che è successo in piazza non può diventare un alibi per coprire altre responsabilità, altrettanto gravi. E non della Polizia», ma «di chi ha consentito a un'umanità varia di vivere in condizioni sub-umane nel centro della capitale. E dunque che si arrivasse a quello che abbiamo visto oggi».

Soluzioni alternative

«Due anni fa, da prefetto di Roma», ricorda Gabrielli, «insieme all'allora commissario straordinario Tronca, avevamo stabilito una road map per trovare soluzioni alle occupazioni abusive. E questo perché il tema delle occupazioni non si risolve con gli sgomberi ma trovando soluzioni alternative». Il capo della polizia aggiunge: «E' accaduto che non ho più avuto contezza di cosa sia accaduto di quel lavoro fatto insieme a Tronca. Era previsto da un delibera un impegno di spesa di oltre 130 milioni per implementare quelle soluzioni alle occupazioni abusive. Qualcuno sa dirmi che fine ha fatto quel lavoro, e se e come sono stati impegnati quei fondi?», conclude Gabrielli.

Tosi: Minniti blocchi il provvedimento

La notizia del provvedimento disciplinare nei confronti dell'agente ha provocato diverse polemiche nel mondo politico. Flavio Tosi ha commentato: «Auspichiamo che il ministro Minniti blocchi l'avvio di un procedimento disciplinare per una frase, come se ne dicono tante, ma che non rappresenta certo un ordine o un modus operandi. È un'espressione usata in mille altre occasioni simili, ma che ovviamente in questo ed in ogni altro episodio analogo non ha portato a nessuna violenza perpetrata, trattandosi di parole pronunciate in un contesto di tensione e concitazione, per fare coraggio ai propri uomini e legittimarli a difendersi dalla violenza dei manifestanti». "Purtroppo - prosegue Tosi - nell'epoca dei social si trasformano delle questioni del tutto marginali in casi nazionali, si enfatizza, si rilancia e si strumentalizza tutto ciò che può far discutere, al di là del contenuto e del contesto, anzi prescindendo totalmente dalla verità e dal buon senso». Una frase infelice, sostiene Tosi, dettata dallo «scenario particolare nel quale sono state dette quelle parole», ma del tutto irrilevante di fronte all'assenza di violenza da parte delle Forze dell'Ordine. «Non diamo peso al nulla, perché di nulla si tratta, e lasciamo operare serenamente i difensori della nostra sicurezza, ringraziandoli invece per il loro sacrificio».

Di Maio: fa più notizia questo che gli oggetti lanciati dai profughi

Critico anche il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio: «Se c'è un immobile occupato abusivamente in questo caso da migranti rifugiati è giusto che questo immobile venga sgomberato. Si devono sgomberare gli immobili abusivi, si deve dare un'alternativa a queste persone, perché sono rifugiati aventi diritto, ma non si può tollerare che si lancino bombole di gas o altri oggetti contro la nostra polizia di stato ed è allucinante che stamattina faccia più notizia una frase infelice di un agente che spero abbia fatto solo per la tensione del momento». E aggiunge: «Fa più notizia questo che loro che lanciano di tutto contro la polizia».