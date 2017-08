Terremoto, scossa a Ischia: almeno 1 morto e 25 feriti. 7 persone sotto le macerie

NAPOLI - Scossa di terremoto avvertita nella zona dei Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli, e ad Ischia. Nell'isola, secondo alcune testimonianze, la scossa è stata avvertita, poco prima delle 21, con violenza, c'è stato un black out in diverse zone dell'isola e ci sarebbero calcinacci caduti. Paura tra i turisti e residenti si sono riversati in strada. Nell'isola il black out ha interessato vari comuni: Barano, Lacco Ameno, Ischia Porto e Forio. Al momento risultando soltanto crepe sui muri e calcinacci caduti. La scossa è stata avvertita in maniera nitida anche nei quartieri alti di Napoli, come il Vomero.

La scossa

La scossa di terremoto di magnitudo 3.6 registrata a Ischia e costa Flegrea ha scatenato la paura nell'isola tra villeggianti e turisti che affollano l'isola nel Golfo di Napoli. La gente, bloccata sull'isola - l'ultimo traghetto per Napoli è infatti alle 20.15 e l'aliscafo alle 19.45 - si è riversata in strada in preda al panico, facendosi luce con i telefonini. Secondo alcune testimonianze, la scossa è stata avvertita, poco prima delle 21, con violenza, c'è stato un black out nell'isola e ci sarebbero calcinacci caduti. Il black out è durato circa dieci minuti. Sono arrivate decine di richieste di intervento al distaccamento dei vigili del fuoco di Ischia. Vigili del fuoco, polizia, carabinieri e municipale sono al lavoro per verificare eventuali criticità. Sull'isola d'Ischia sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose: lo rende noto la protezione civile.

Il primo bilancio

A Casamicciola la situazione è più critica: una donna anziana, Lina Cutaneo, è morta dopo essere stata colpita da calcinacci caduti dalla chiesa di Santa Maria del Suffragio: si tratta della prima vittima accertata. Lo riferiscono le forze dell’ordine. Vi sono poi sette persone rimaste sepolte per il crollo di un’abitazione determinato dal sisma in una strada sempre a Casamicciola, che i soccorritori stanno cercando di recuperare. Secondo un primo bilancio reso noto da fonti di polizia e carabinieri ci sono 25 feriti.