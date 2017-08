Vitalizi, Senato boccia richiesta d'urgenza M5s. Grillo: «Clamoroso voltafaccia Pd»

ROMA - Il Senato ha bocciato, ad ampia maggioranza, la richiesta del M5S di dichiarare l'urgenza sulla proposta di legge sul ricalcolo dei vitalizi. Il provvedimento seguirà, quindi, il normale iter parlamentare in commissione Affari Costituzionali. Un voto che ha fatto infuriare i senatori del Movimento 5 Stelle, che hanno gridato «buffoni, buffoni» all'indirizzo dei banchi del Pd. «Il Pd ha perso il pelo. Però il vitalizio non vogliono perderlo e si stanno organizzando per un clamoroso voltafaccia al Senato», ha commentato Beppe Grillo sul suo blog. Nel post, intitolato «Il Pd perde il pelo, ma non il vitalizio» con l’hashtag «#PdVuoleIlPrivilegio», il M5s scrive che «la settimana scorsa abbiamo ottenuto una vittoria storica» perchè «grazie al Movimento 5 Stelle la Camera dei deputati ha votato a maggioranza per l’abolizione del vitalizio ai parlamentari». «Una vittoria – si legge ancora – ancora più forte perchè abbiamo costretto il Pd a portare in aula la nostra proposta e a votarla. Controvoglia, ma l’hanno votata».

La richiesta dei Cinque stelle

Adesso, prosegue il post, «la legge sui vitalizi può essere discussa e approvata subito e infatti abbiamo chiesto al Senato di discutere urgentemente il disegno di legge approvato la scorsa settimana alla Camera» ma Pd, Fi e Mdp «vogliono rallentare la discussione che avverrà così solo in autunno e poi approvare modifiche per farla nuovamente tornare alla Camera, quando non ci sarà più il tempo di approvarla e potranno tenersi il vitalizio».

"Non la passeranno liscia"

«Non la passeranno liscia. Il Pd ha l’enorme responsabilità di aver illuso i cittadini che per una volta avrebbero votato un provvedimento giusto dopo migliaia di voti vergogna. Faremo nomi e cognomi di chi saboterà il provvedimento e salvare i vitalizi perchè gli italiani devono sapere con chi hanno a che fare», scrive il M5s che chiede spiegazioni a Renzi. «O – ironizza – quando i giornalisti glielo chiederanno lancerà con sprezzo nordcoreano il microfono a terra come ha fatto ieri? Forse riusciranno ancora a salvarsi, ma in ogni caso quando andremo al governo elimineremo tutti i privilegi e dimezzeremo i loro stipendi».