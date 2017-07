Apologia di fascismo, scontro Renzi-M5s. I grillini: «Proposta inutile e maldestra»

ROMA - «Liberticida era il fascismo non la legge sull'apologia di fascismo. Bisogna dirlo al M5S: era il fascismo liberticida. Almeno la storia!». Lo ha scritto in un tweet il segretario Pd Matteo Renzi, dopo che nei giorni scorsi i 5 stelle hanno dato parere contrario alla pdl, a prima firma di Emanuele Fiano, che chiede l'introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale per punire «chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco».

Il rifiuto dei grillini alla proposta

Una proposta che i grillini hanno nettamente rifiutato, insieme alle destre. Con una motivazione ben precisa. «L'antifascismo è un valore fondante della nostra Costituzione e del nostro Paese. Un principio che non può mai essere dimenticato né messo in discussione, rispetto al quale non è neppure ipotizzabile un passo indietro. Gli attacchi odierni nei nostri confronti che provengono dal Pd sono puramente strumentali», premette il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera Simone Valente. Ma aggiunge: «Non permettiamo a nessuno di mettere in discussione principi fondanti della nostra storia e della nostra identità».

Lo scontro in Parlamento

Valente spiega quanto accaduto in Parlamento: «La proposta di legge Fiano contro la propaganda del regime fascista e nazifascista è l'ennesima legge scritta con i piedi dal Pd. Una legge che per capirci, senza l'emendamento M5s approvato a prima firma Ferraresi in commissione, poneva uno sconto di pena a chi avesse propagandato le ideologie fasciste». E sottolinea: "E' tutto vero e documentato: il Pd voleva una legge che faceva sconti ai fascisti. Grazie al M5s non sarà possibile».

Una legge largamente criticata

Secondo il relatore di minoranza Vittorio Ferraresi, la legge in questione è stata criticata da diversi giuristi, ed è «un pastrocchio non necessario, visto che esistono già due leggi in vigore che puniscono l'apologia del fascismo che per noi è da condannare senza se e senza ma». Una legge, prosegue, che «non serve al nostro Paese perché si andrà a sovrapporre alla legge Scelba e alla legge Mancino, infatti i comportamenti previsti in essa come le manifestazioni di propaganda e il saluto romano, come ricorda la Corte di Cassazione, sono già punibili e puniti».

Proposta maldestra

«Questa proposta maldestra è scritta talmente male da non distinguere fra prodotti propagandistici e prodotti storico-artistici. Il paradosso è che potremmo vedere chiuso il Foro Italico o l'intero quartiere Eur", ironizza Ferraresi. «Mentre questo governo - continua Ferraresi - regala i soldi alle banche e ignora i problemi dei cittadini, noi non cadiamo negli squallidi tentativi del Partito democratico di metterci addosso l'etichetta di fascisti». E promette: «Così come non cadremo in quelli berlusconiani di definirci comunisti. Per noi questo provvedimento rischia seriamente di essere incostituzionale, la stessa Costituzione antifascista che il Pd e Fiano volevano stravolgere. L'antifascismo per noi è un valore, per loro un spot».