Terremoto, scossa di magnitudo 3.9 stanotte vicino ad Amatrice

RIETI – La terra trema ancora in provincia di Rieti. Questa notte, alle ore 02:25, una nuova forte scossa di magnitudo 3.9 ha scosso la zona vicino ad Amatrice. Ne dà notizia l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che localizza l’epicentro a 4 km da Cittareale (Rieti) a pochi chilometri da Amatrice, 12 da Montereale (L’Aquila), 18 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 19 da Cascia (Perugia). L’ipocentro è stato invece localizzato a 12 km di profondità. L’INGV informa che in quella stessa zona ieri sera era stata registrata una scossa di magnitudo pari a 3.5. Non sono stati registrati danni a persone o cose.

In questa stessa zona, ieri giovedì 29 Giugno alle ore 23:41 era stata registrata una scossa di magnitudo 3.5 con ipocentro a 11 chilometri di profondità.