Ai ballottaggi vince il centrodestra: espugnata Genova

ROMA - Il centrodestra vince abbastanza nettamente la seconda tornata delle amministrative e conquista una serie di Comuni guidati da anni dal centrosinistra. In primis Genova dove Marco Bucci è il nuovo sindaco. Poi, abbastanza a sorpresa, vince all'Aquila dove Pierluigi Biondi subentra a Massimo Cialente che ha gestito la difficile fase post terremoto. A Verona si è chiusa l'era Tosi: il centrodestra trionfa con Federico Sboarina, che al ballottaggio ha superato la senatrice e fidanzata dell'ormai ex sindaco, Patrizia Bisinella.

Conferme importanti per Federico Pizzarotti a Parma e per Sergio Abramo a Catanzaro. Il centrosinistra riconquista Padova con Sergio Giordani che ha superato il sindaco-sceriffo Massimo Bitonci ma perde a La Spezia, Piacenza e a Sesto San Giovanni, considerata da sempre la Stalingrado d'Italia.

ASTENSIONE ALTISSIMA - Il M5S ha vinto a Carrara, in un turno di ballottaggio in cui davvero poche persone (poco più del 46%) sono andate alle urne con un'astensione altissima. Record negativo di astensione a Trapani dove non è stato raggiunto il quorum previsto dalla legge regionale siciliana ed è in arrivo il commissario.

Il Pd uscito sconfitto da questa tornata di ballottaggi ha affidato il commento al vice segretario Maurizio Martina, «I risultati di questa tornata di voto amministrativo andranno letti con grande attenzione. Vanno riconosciute alcune gravi sconfitte che fanno male a partire da Genova e L'Aquila. Altrove invece come a Lecce, Taranto e Padova conseguiamo vittorie importanti e per nulla scontate. Da questo voto - ha spiegato - emerge chiaramente che la destra a trazione leghista è il nostro vero avversario mentre i Cinque Stelle alla prova del consenso locale falliscono».

MELONI: ITALIANI 1 - RENZI 0 - «Ballottaggi: italiani 1, Renzi 0. Grillo non classificato. È il nostro tempo, saremo all'altezza #governoacasa #unitisivince #noperditempo». Lo scrive su Twitter il presidente di fratelli d'Italia Giorgia Meloni che in un secondo tweet scrive: «Biondi a L'Aquila, Tomasi a Pistoia: forza Fratelli d'Italia!! Regalateci questa vittoria!».