Blitz antimafia in diverse regioni: 23 arresti e 280 milioni sequestrati a Roma

ROMA – Larga operazione antimafia da parte delle forze dell’ordine. In un blitz congiunto nelle regioni Lazio, Campania, Abruzzo e Lombardia sono stati operati 23 arresti e sequestrati beni per 280 milioni di euro a Roma. A seguito di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della locale Dda, i Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno agito nelle province di Roma, Napoli, Milano e Pescara. Sono così finiti in manette 23 soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di appartenere a due distinte associazioni per delinquere finalizzate all’estorsione, l’usura, il riciclaggio, l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e fraudolento trasferimento di beni o valori. Al blitz hanno partecipato anche i finanzieri del Nucleo polizia tributaria di Roma.

Decine le perquisizioni

Su richiesta della Procura della Repubblica-Dda di Roma, a seguito di un decreto emesso dal Tribunale di Roma-Sezione Misure di Prevenzione, i carabinieri hanno anche svolto decine di perquisizioni. Al contempo, le fiamme gialle hanno messo i sigilli a diversi esercizi commerciali, tra cui bar, ristoranti, pizzerie e sale slot, oltre al sequestro di immobili, rapporti finanziari/bancari, auto e moto, società, quote societarie. L’operazione, denominata ‘Babylonia’, è scaturita da un’indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Roma nei confronti di due associazioni criminali in rapida ascesa sul territorio capitolino, e le cui basi erano a Roma e Monterotondo.