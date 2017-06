Rovazzi e Morandi insieme per il concerto Radio Italia, eccezionale lista di Big

PALERMO – E’ iniziato il conto alla rovescia per il concerto gratuito di Radio Italia – il Radio Italia Live – in cui si esibiranno molti nomi famosi. Tra i tanti, vi sarà anche l’insolito duetto Fabio Rovazzi e Gianni Morandi che canteranno ‘Volare’, il nuovo singolo (probabilmente destinato a diventare un tormentone estivo) che ha già conquistato il disco di platino. Rovazzi, emozionato, ha dichiarato di essere molto contento e di non vedere «l’ora di essere a Palermo». L’evento si terrà al Foro Italico di Palermo il prossimo 30 giungo.

Una lunga lista di Big

Ad affiancare Rovazzi e Morandi, sul palco di Radio Italia vi saranno anche Alessio Bernabei, Lorenzo Fragola, Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, J-ax e Fedez, Nek, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Le Vibrazioni (con la loro reunion) e Nina Zilli. Per il momento Radio Italia 3.0, a condurre ci saranno Marianne Mirage e Sergio Sylvestre, mentre Bob Sinclar ci sarà per Radio Italia World.

Un successo annunciato

Dopo il grande successo dell’appuntamento di Milano, quello di Palermo si annuncia come un bis. Si attende una grande folla, per cui è probabile ci sarà uno spiegamento delle forze dell’ordine per scongiurare possibili attentati. L’evento musicale sarà condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Serena Rossi si occuperà del Nel backstage, dove incontrerà i numerosi protagonisti della kermesse, mentre a Manola Moslehi toccherà il compito di raccogliere le emozioni del pubblico. Accompagnerà le performance dei cantanti l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal Maestro Bruno Santori.