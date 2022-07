Come evitare di incappare in un chatbot su un'app di appuntamenti

I chatbots sono programmi che simulano una conversazione con un utente o aiutano a risolvere problemi di varia natura senza la presenza di una persona reale. Ora stanno diventando sempre più utilizzati dalle aziende per migliorare la comunicazione con i clienti attraverso la messaggistica istantanea, e per alleggerire la mole di lavoro dei manager. Con l'aiuto dei chatbot, puoi effettuare bonifici bancari, prenotare alloggi, ordinare cibo, ottenere risposte alle domande più frequenti sul lavoro di una determinata azienda, ecc. In generale, è uno strumento utile se usato a fin di bene. Ma questo non è sempre il caso.

Di recente, abbiamo visto un aumento del numero di chatbot sui siti di incontri. I programmi impersonificano letteralmente utenti reali. Inoltre, a volte lo fanno in modo così naturale che è impossibile capire se si sta comunicando con una persona vera o con un comune algoritmo informatico. Peggio ancora, i chatbot sono sempre più utilizzati dai truffatori per ottenere dati personali degli utenti o estorcere loro denaro in modo fraudolento.

Oggi parleremo di cosa sono capaci i chatbot nelle mani sbagliate, come capire che stai comunicando con il programma e come non cadere nei trucchi dei truffatori. Sarà interessante e utile.

Dove vivono i chatbot

C'è uno schema semplice: più visibile è il sito/applicazione di incontri, maggiore è il rischio di incontrare un chatbot qui. I leader indiscussi in questo senso sono Tinder e Badoo, ma ultimamente, i siti meno conosciuti stanno diventando un habitat per i robot fraudolenti.

Lo schema dell'inganno è di solito semplice, persino primitivo. Ma è proprio questa semplicità che porta la persona ad essere meno vigile affidandosi all’algoritmo. Un esempio di frode è il seguente:

Hai un «incontro» con una persona apparentemente reale, inizi a comunicare. All'inizio la comunicazione si svolge all'interno del sito o dell'applicazione, ma poi l'interlocutore (chatbot) propone, ad esempio, di passare ad un'altra piattaforma e ti dà un link. Tu, fidandoti dell'interlocutore, clicchi sul link e accedi al sito di phishing. Tutto dipende dalle caratteristiche del sito. Ad un certo punto ti verrà chiesto di inserire i tuoi dati personali per continuare a utilizzare il sito e successivamente il sito richiede di verificare il tuo account ed effettuare un «pagamento di prova», una somma minima. In realtà, tuttavia, viene addebitato un importo elevato o la tua carta di credito viene utilizzata per abbonarti a servizi a pagamento a tua insaputa.

Se pensi che questo sia un tipo di frode completamente evitabile, allora ti sorprenderemo. Secondo una ricerca della società PerimeterX, oltre il 70% degli uomini clicca sui link inviati dalle ragazze nei siti di incontri. Questa è una percentuale consistente. È vero che qualcuno riesce a riconoscere la frode fermandosi in tempo, ma non tutti riescono. Sfortunatamente, a volte la voglia di innamorarsi e l’euforia di comunicare con una persona bella e interessante può accecare e non consente di valutare in modo sobrio ciò che sta accadendo. Se ti trovi in ​​una situazione simile, allora capisci di cosa si tratta.

Come riconoscere un chatbot e non lasciarsi ingannare

A volte i chat bot comunicano in modo così naturale che è quasi impossibile capire che non ci sia una persona di fronte a te. Inoltre, imparano e si evolvono costantemente, riconoscono l'umorismo, tengono conto del tono generale della conversazione e del contesto della conversazione. In generale, fanno tutto quello che farebbe un interlocutore vivente. Tuttavia, ci sono vari modi per riconoscere un chatbot.

Presta attenzione alle foto

I profili di chatbot utilizzano molto spesso foto di modelle o solo immagini professionali di belle ragazze. Il controllo delle foto rubate non è così difficile. Ad esempio, nel browser Chrome, puoi utilizzare la funzione di ricerca delle immagini. Se la stessa foto viene trovata in vari photobank o su altri siti, molto probabilmente hai un bot di fronte a te. Rendi la conversazione complicata, usa frasi elaborate

I chatbot sono ancora imperfetti. Capiscono facilmente brevi frasi semplici ma non appena scrivi una frase lunga e complessa, il bot inizia a confondersi e le sue risposte sembrano illogiche o senza senso. Il modo più semplice per riconoscere un chatbot è chiedere dove sia stata fatta la foto. Il bot non sa affatto cosa è mostrato nell'immagine e si tradirà immediatamente. Puoi anche provare a fare domande in due parti. A volte anche un punto nel mezzo di una frase può confondere un bot. Osserva quanto velocemente ti risponde l'interlocutore

I bot spesso rispondono istantaneamente o con lo stesso intervallo. Inoltre, non importa quanto sia lunga la frase. Se la velocità delle risposte ti sembra innaturale, questo è un motivo per diffidare. Se sospetti di avere un bot di fronte a te, prova a inviare lo stesso semplice messaggio più volte di seguito

Se hai un bot di fronte a te, molto probabilmente risponderà utilizzando la stessa frase e in generale, la ripetizione delle stesse frasi in una conversazione dovrebbe lanciarti dei segnali. Tieni traccia non solo di COSA scrive l'interlocutore, ma anche di COME lo scrive

Ad esempio, lo stesso errore di battitura che appare ogni volta nella stessa parola: una lettera mancante, uno spazio in più, una lettera maiuscola nel mezzo di una parola, ecc. La ripetizione di errori identici è un chiaro segnale che si sta trattando di un chatbot. Tuttavia, anche una perfetta alfabetizzazione può anche indicare che hai un bot di fronte a te. Presta particolare attenzione ai link che ti invia l'interlocutore

Meglio non cliccare alcun link. C'è un'alta probabilità che stiano cercando di attirarti su un sito fraudolento. Se, tuttavia, sei sicuro che ci sia una persona reale di fronte a te, fai attenzione comunque. Studia letteralmente ogni lettera nel link e se, ad esempio, al posto di facebook.com, ti viene proposto di andare su faceebook.com o fasebook.com, interrompi immediatamente la comunicazione, blocca l'utente e invia un reclamo a riguardo, se previsto dal sito/applicazione. C'è un truffatore davanti a te. Invita il tuo interlocutore a comunicare via video chat

Fortunatamente, sempre più piattaforme di incontri online stanno implementando la funzionalità di chat video, quindi non devi passare ad altri siti. Ma per comodità, puoi usare Skype, Zoom, Viber e così via, il che è più conveniente per te. Il chatbot rifiuterà in ogni modo possibile di parlare tramite videocomunicazione con frasi preparate.

Se vuoi risparmiare tempo e non provare a indovinare se si tratta di una persona reale o di un semplice algoritmo informatico, puoi semplificare un po' il tuo compito: usa chat web casuali invece di siti e applicazioni di incontri.

Usa le chat video online invece delle chat di testo

In effetti, il modo più semplice per evitare di cadere nei trucchi dei chatbot è comunicare tramite video. Le chat video casuali come Omegle e i suoi analoghi sono l'ideale per questo intento. Naturalmente, ci sono molti truffatori anche su Omegle a causa della moderazione piuttosto scarsa, ma è molto più facile riconoscere questi ultimi rispetto a un chatbot durante la comunicazione via messaggistica istantanea.

Per la tua sicurezza e privacy, ti consigliamo di prestare attenzione alle famose alternative Omegle con la migliore moderazione: OmeTV, Chatrandom, Bazoocam e videochat con ragazze CooMeet. Qui la situazione è decisamente migliore e ci sono molti meno rischi di cadere nelle trappole dei truffatori.

Infine qualche altro consiglio:

non trasferire mai denaro a nessuno, indipendentemente dal motivo (pagare Internet, ricaricare il conto al telefono, ecc.);

non comunicare con utenti sprovvisti di foto profilo o con immagini varie;

rimani vigile se l'altra persona inizia da subito a mostrarti simpatia o addirittura a confessarti il ​​suo amore;

presta attenzione in caso la persona cominci a scrivere cose senza senso logico o le sue parole a volte sembrano fuori tema;

non inviare alcun materiale compromettente ai tuoi interlocutori su siti di incontri e applicazioni: possono essere usati contro di te.

Sii vigile in generale. Ci sono più truffatori su Internet di quanto pensi e nessuno è completamente immune dal pericolo delle truffe. La tua sicurezza è interamente nelle tue mani.

In conclusione: vale la pena andare su Internet?

Ne vale sicuramente la pena! Già oggi nel mondo oltre il 17% di tutti i matrimoni inizia con appuntamenti online. Milioni di coppie non avrebbero mai avuto modo di esistere se non fosse stato per Internet. Non c'è dubbio che il loro numero aumenterà in futuro.

Non c'è bisogno di aver paura degli appuntamenti online. Queste sono enormi opportunità per espandere la tua cerchia sociale e trovare persone che non incontreresti mai offline. Quindi non dovresti assolutamente negarti conoscenze così promettenti. Devi solo essere un po' più attento e solerte, seguire i nostri consigli e non essere troppo ingenuo, e sicuramente riuscirai nell’intento!