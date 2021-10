Il lunedì nero di Facebook, Instagram e WhatsApp

Facebook e la sua famiglia di app, tra cui Instagram e WhatsApp, sono andate fuori servizio contemporaneamente lunedì, bloccando una piattaforma di comunicazione vitale utilizzata da oltre tre miliardi di persone in tutto il mondo e mettendo ulteriormente sotto pressione un'azienda già sottoposta a un attento esame da parte delle autorità.

Le app di Facebook, che includono Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger e Oculus, hanno iniziato a visualizzare messaggi di errore intorno alle 17.40 italiane secondo gli utenti. Nel giro di cinque minuti, Facebook era scomparso da Internet. Ore dopo, i siti non erano ancora funzionanti, secondo Downdetector, che monitora il traffico web e l'attività del sito.

Secondo il New York Times le interruzioni della tecnologia non sono rare, ma avere così tante app oscurate dalla più grande azienda di social media del mondo in contemporanea è un fenomeno molto insolito. L'ultima interruzione significativa di Facebook si era verificata nel 2019, quando un errore tecnico aveva colpito i suoi siti per 24 ore.

Questa volta, la causa dell'interruzione è rimasta poco chiara. Diverse ore dopo l'incidente, gli esperti di sicurezza di Facebook stavano ancora cercando di identificare il problema alla radice, secondo una nota interna e dipendenti informati sulla questione citati dal New York Times. Due membri del suo team di sicurezza, che hanno parlato a condizione di anonimato perché non erano autorizzati a parlare pubblicamente, hanno affermato che era improbabile che si fosse verificato un attacco informatico perché era improbabile che un attacco avesse colpito così tante app contemporaneamente.

Gli esperti di sicurezza hanno affermato che il problema molto probabilmente derivava invece da un'errata configurazione dei computer server di Facebook, che non consentiva alle persone di connettersi ai suoi siti come Instagram e WhatsApp. Quando si verificano tali errori, le aziende spesso tornano alla configurazione precedente, ma i problemi di Facebook sembravano essere più complessi e richiedere alcuni aggiornamenti manuali.

Andy Stone, un portavoce di Facebook, ha pubblicato su Twitter: «Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi».

L'interruzione ha causato indignazione e ironia online, poiché gli utenti di Facebook e Instagram si sono rivolti a Twitter per lamentarsi e prendere in giro la loro incapacità di utilizzare le app. Anche l'hashtag #facebookdown ha iniziato rapidamente a fare tendenza.

Ma l'interruzione ha costituito anche un duro colpo per le piccole imprese e altre che si affidano alla piattaforma per condurre attività di sensibilizzazione e pubblicità e per milioni di persone che utilizzano Facebook e le sue app per comunicare con amici e familiari in tutto il mondo.

All'interno dell'azienda Facebook, anche i dipendenti si sono trovati in difficoltà perché anche i loro sistemi interni hanno smesso di funzionare. Il team di sicurezza globale dell'azienda «è stato informato di un'interruzione del sistema che ha interessato tutti i sistemi e gli strumenti interni di Facebook», secondo una nota interna inviata ai dipendenti. Tali strumenti includevano sistemi di sicurezza, un calendario interno e strumenti di pianificazione, affermava il promemoria.

I dipendenti hanno affermato di avere problemi a effettuare chiamate dai cellulari forniti dal lavoro e a ricevere e-mail da persone esterne all'azienda. Anche la piattaforma di comunicazione interna di Facebook, Workplace, è stata eliminata, lasciando molti incapaci di svolgere il proprio lavoro. Alcuni si sono rivolti ad altre piattaforme per comunicare, tra cui LinkedIn e Zoom, nonché le chat room di Discord.

Anche alcuni dipendenti di Facebook che erano tornati a lavorare in ufficio non sono stati in grado di entrare negli edifici e nelle sale conferenze perché i loro badge digitali hanno smesso di funzionare.