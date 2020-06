MIP Politecnico di Milano: la nuova frontiera della formazione digitale

MILANO - Grandi novità in arrivo dall’universo della formazione digitale. Protagonista ancora una volta è il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, come sempre in prima fila nel settore tecnologia e innovazione. La proposta del MIP è quella di rinnovare la propria offerta già ricchissima e variegata (più di 25 Master ogni anno, tra cui anche gli MBA e gli Executive MBA, oltre a un catalogo di programmi per i profili executive e un’offerta di formazione personalizzata alle aziende) con corsi e strumenti specifici rivolti a coloro che intendono accrescere le proprie competenze manageriali con strumenti digitali. La Business School ha infatti istituito la raccolta Management Toolbox e il Percorso Executive in Project Management Flex per professionisti motivati ad ampliare le proprie conoscenze di management. Per le imprese, invece, MIP ha creato la piattaforma D-HUB Management Skills, di cui parleremo in un successivo approfondimento.

Management Toolbox

«Con Management Toolbox - afferma Sergio Terzi, Direttore Management Academy - abbiamo voluto dare nuova linfa al panorama dell’offerta formativa sviluppando distillati di competenze manageriali mirati, concreti e facilmente fruibili. I contenuti, disposti nell’arco di due settimane, saranno infatti disponibili in modalità digitale, sincrona e asincrona, per essere compatibili con l’esigenza di flessibilità, oggi più imperante che mai. Con questa offerta il MIP intende aumentare la portata della formazione e la sua accessibilità per essere più vicini alla nostra community e alla società in generale».

Cerchiamo di capire in cosa consiste il Management Toolbox, nato appunto con l’intento di supportare i professionisti nello sviluppo delle proprie imprese e fornire una raccolta di competenze «actionable» e strumenti utili a rafforzare le competenze necessarie per affrontare le sfide dei mercati contemporanei.

Alla base di tutto c’è una considerazione: la tecnologia oggi governa il mondo. La trasformazione digitale ha rivoluzionato e sta tuttora modificando rapidamente il modo di fare business. E se da un lato ha permesso enormi progressi in qualsiasi industria, dall’altro ha reso la competizione più veloce, più instabile e meno prevedibile. Ebbene, lo strumento più idoneo per affrontare queste nuove sfide è la conoscenza, specialmente nel campo dell’innovazione. È solo con queste armi, nuove competenze e skill aggiornate, che i professionisti di oggi, ma anche quelli di domani, saranno in grado di affrontare con successo le sfide continue per migliorare la qualità del business, creando valore anche per la società in generale.

Attraverso questa nuova risorsa, aziende e professionisti potranno fare affidamento su un bagaglio di competenze selezionate, creato dalla Faculty MIP, per dare un supporto pratico e consistente, pensato con la coscienza del passato e lo sguardo rivolto al futuro.

I contenuti di ogni toolbox saranno disponibili per un periodo di 2 settimane e ciascuno di questi garantirà ai partecipanti strumenti ed elementi didattici innovativi (tra cui videoclip e sessioni live con i docenti) per veicolare i contenuti in modalità flessibile e «fully - digital».

Per maggiori informazioni ed eventuali iscrizioni, indispensabile una visita al sito: https://bit.ly/Management-Toolbox_MIP

Percorso Executive in Project Management Flex

Nell’ era della trasformazione digitale, in cui l’evoluzione tecnologica ha trasformato completamente il nostro modo di vivere, la capacità di gestire progetti sta emergendo sempre più come capacità di gestione di risorse umane e informazioni.

Nasce così il nuovo Percorso Executive in Project Management Flex con lo scopo di proporre best practices, approcci, strumenti e tecniche operative necessari al Project Manager per ottimizzare le performance di gestione dei progetti di oggi e soprattutto di domani.

L’offerta formativa è disponibile in lingua italiana e si compone di 8 moduli, di 3 settimane ciascuno, erogati in distance learning da giugno 2020 a gennaio 2021.

Il percorso tratta le tematiche presenti nei processi di certificazione delle due principali associazioni internazionali di project management, ovvero il PMI (Project Management Institute) e l’IPMA (International Project Management Association).

Per maggiori informazioni ed eventuali iscrizioni potete visitare il sito: https://bit.ly/PE-ProjectManagement-FLEX_MIP

Learn as you go

A partire da giovedì 25 giugno e per tutto il 2020 il MIP lancerà anche una nuova importante iniziativa, pensata per stimolare l’innovazione dei professionisti. Learn as you go è il ciclo di digital workshop Inspiring and Empowering, erogati in formato digital ogni martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.30

Un momento per condividere conoscenze e strumenti utili all’aggiornamento professionale.