Wacom One offre un mondo di nuove possibilità per l’educazione digitale

La pandemia globale COVID-19 ha causato la trasformazione del settore dell'istruzione e la ricerca di nuove forme di insegnamento. Con la chiusura delle scuole, insegnanti, genitori e studenti ricercano soluzioni rapide e facili da attuare, per un'efficace didattica a distanza.

Wacom ha dotato molte scuole e università della propria tecnologia, per rendere digitali aule e sale conferenze, sviluppando soluzioni per l'insegnamento a distanza e la collaborazione in aule virtuali. L’ultimo prodotto, Wacom One, è un economico display da 13» che permette di continuare ad apprendere e insegnare senza ostacoli - sia di persona che a distanza - creando classi più interattive e un'esperienza peculiare e naturale grazie alla penna digitale.

Wacom One

Compatibile con iOS, Windows e con alcuni dispositivi Android, questo display è un'opzione conveniente e attraente per studenti e insegnanti che hanno necessità di lavorare da casa con il proprio computer. Wacom One è un utile schermo secondario e, inoltre, consente agli utenti di aggiornare il proprio computer passando a una configurazione con penna digitale, permettendo così l’accesso a tutte le nuove funzionalità della penna, in Microsoft Office e in altre applicazioni software.

In questo modo, Wacom One apre le porte a un nuovo concetto di insegnamento in cui una classe può essere organizzata attraverso un'aula virtuale utilizzando Microsoft Teams o Skype, OpenBoard, Microsoft Office, un annotatore PDF e un tablet o uno schermo come quello di Wacom One. L'insegnante può condividere lo schermo, presentando in modo interattivo e scrivendo direttamente sui materiali preparati - per spiegare contenuti e compiti attraverso le funzionalità offerte dalla matita - invitando così gli studenti a partecipare come se fossero presenti in classe.

«La penna è uno degli strumenti più intuitivi. È facile da usare e naturalmente interattiva. Per secoli, le penne sono state usate per insegnare, esprimere e comprendere pensieri, idee e concetti complessi. Wacom sta portando questo potente strumento nell'aula digitale», ha dichiarato Faik Karaoglu, Executive Vice President della Creative Business Unit di Wacom. «Wacom One permette agli utenti di scrivere e disegnare direttamente sullo schermo. La sua penna digitale risolve i problemi in tutti quei casi in cui le tastiere rappresentano invece un ostacolo: in matematica e scienze come fisica, biologia o chimica, per annotare e sottolineare nei testi, per visualizzare processi e relazioni nelle scienze sociali e, naturalmente, per insegnare l'arte. Le caratteristiche del prodotto, le opzioni software in bundle e il prezzo interessante consentiranno a insegnanti, studenti, imprenditori e giovani creativi di esprimersi in modo più intuitivo».

La sensibilità alla pressione della penna di Wacom One assicura tratti precisi con le funzioni penna e pennello e, inoltre, la tecnologia a risonanza elettromagnetica fa sì che la penna non necessiti di batteria o di ricarica, mai. Il display full HD da 1.920 x 1.080 offre il 72% di colore NTSC ed è dotato di pellicola opaca. Con un design attraente e compatto, il nuovo modello può essere inserito facilmente in qualsiasi spazio di lavoro e i piedini ripiegabili permettono di trovare la posizione di lavoro ideale.

L'acquisto di Wacom One include Bamboo Paper di Wacom, l'applicazione Wacom che permette di trasformare il dispositivo in un taccuino di carta, in modo che gli utenti possano facilmente prendere appunti, disegnare grafici, schizzi o disegni, come se stessero usando carta e penna.