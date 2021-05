Microsoft Teams for Education, ecco le nuove funzionalità

Microsoft Education ha annunciato oggi nuovi strumenti e aggiornamenti nelle cinque aree strategiche - personalizzazione, competenze, social learning, sicurezza e scalabilità - per una didattica ibrida e inclusiva, dove fisico e digitale si integrano in modo efficace.

Durante l'emergenza sanitaria, gli insegnanti di tutto il mondo hanno sperimentato infatti diverse modalità per integrare la tecnologia in classe e sviluppato nuove strategie per coinvolgere gli studenti. Secondo un sondaggio YouGov commissionato da Microsoft, l'82% dei docenti concorda sul fatto che la pandemia ha accelerato il ritmo con cui le nuove tecnologie hanno contribuito all'innovazione nell'insegnamento e nell'apprendimento.

Teams for Education: nuove funzionalità

Microsoft per sostenere i docenti a potenziare l’apprendimento in presenza facendo leva sul digitale, capitalizzando l’esperienza dell’ultimo anno, introduce nuove funzionalità all’interno di Teams for Education. Le novità che saranno disponibili a partire dal prossimo anno scolastico e sono state progettate grazie ai feedback e agli insights di insegnanti, educatori e studenti includono:

Reading Progress - un nuovo strumento gratuito per Teams for Education (al momento disponibile per la lingua inglese) che consente agli insegnanti di creare compiti per esercitarsi nella lettura per l'intera classe o per i singoli studenti da completare in modo indipendente, risparmiando loro tempo. Reading Progress offre ai docenti la possibilità di assegnare compiti per migliorare la fluidità della lettura all’intera classe o personalizzati sul singolo studente e attraverso gli Education Insights possono avere una visione olistica delle tendenze e dei dati, in termini per esempio di precisione nella lettura e correttezza della pronuncia. Questi dati offrono agli insegnanti informazioni preziose per lavorare con i singoli studenti e l'intera classe. Che si tratti di apprendere una nuova lingua o di imparare a leggere, gli studenti possono in questo modo esercitarsi e completare i compiti in Reading Progress seguendo i propri tempi, facendo progressi senza troppe pressioni e consentendo loro di concentrarsi maggiormente sul miglioramento e sulla crescita.

- un nuovo strumento gratuito per Teams for Education (al momento disponibile per la lingua inglese) che consente agli insegnanti di creare compiti per esercitarsi nella lettura per l'intera classe o per i singoli studenti da completare in modo indipendente, risparmiando loro tempo. Nuovi strumenti per la collaborazione su Teams for Education - Nuovi tool che abilitano esperienze digitali in grado di potenziare l’apprendimento in presenza e che renderanno più facile per gli insegnanti ottimizzare il lavoro di gruppo, integrando per esempio registrazioni video e audio all’interno dei compiti assegnati, creando gruppi di lavoro per determinati compiti a casa e aiutando attraverso integrazioni all’interno del Calendar gli studenti a vedere più facilmente le date di consegna di ricerche e progetti.

- Nuovi tool che abilitano esperienze digitali in grado di potenziare l’apprendimento in presenza e che renderanno più facile per gli insegnanti ottimizzare il lavoro di gruppo, integrando per esempio registrazioni video e audio all’interno dei compiti assegnati, creando gruppi di lavoro per determinati compiti a casa e aiutando attraverso integrazioni all’interno del Calendar gli studenti a vedere più facilmente le date di consegna di ricerche e progetti. Nuove funzionalità per la Sicurezza su Teams for Education - Microsoft introduce la Supervised Chat ovvero una chat gestita dall’insegnante stesso, che non può essere rimosso e ha il compito di monitorare le conversazioni in corso tra i ragazzi in termini di sicurezza.

- Microsoft introduce la Supervised Chat ovvero una chat gestita dall’insegnante stesso, che non può essere rimosso e ha il compito di monitorare le conversazioni in corso tra i ragazzi in termini di sicurezza. Aggiornamenti per Minecraft: Education Edition - Minecraft: Education Edition è ora integrato con Teams e di Flipgrip e si arricchisce di Minecraft for Camps and Clubs, che consente agli studenti di utilizzare Minecraft anche al di fuori dei tradizionali ambienti di apprendimento di classe. A partire da questa estate, organizzazioni e associazioni che si occupano di educazione e istruzione possono acquistare licenze per Minecraft: Education Edition per aiutare i ragazzi a sviluppare il pensiero critico, la collaborazione e l'apprendimento attraverso il gioco.

Ulteriori dettagli sono disponibili nel blog post a firma di Barbara Holzapfel, Vice President Microsoft Education che puoi leggere qui di seguito e a questo link.