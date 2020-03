Nasce Rinascita Digitale: progetto di formazione gratuita digitale

MILANO - A supporto delle aziende italiane che stanno fronteggiando l’emergenza sanitaria che ha colpito l’intera nazione, è ufficialmente online Rinascita Digitale l’iniziativa di formazione gratuita per ripensare al futuro. Il progetto ideato da Stefano Saladino CEO di Mashub, società italiana che sviluppa strategie di Marketing e Comunicazione per le aziende, rappresenta uno spazio di confronto digitale per creare un circolo virtuoso di formazione e ispirazione. Attraverso un live streaming continuo imprenditori e player del settore marketing realizzeranno contenuti dedicati a digital transformation, cultura d'impresa, gestione finanziaria e smart working. Incontri virtuali in cui i relatori condivideranno competenze, strategie e tool utili all’ecosistema imprenditoriale italiano per creare insieme un futuro in ottica digital.

Partner

In meno di 48 ore, l’iniziativa ha raccolto differenti adesioni in tutta Italia: tra i primi partner FERPI, la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, ASCOM Bergamo, realtà che affianca le imprese e gli aspiranti imprenditori con servizi personalizzati finalizzati ad una gestione aziendale ottimale e parte di Confcommercio Imprese per l’Italia.

Dal sito sarà possibile candidarsi come partner per la diffusione dell'iniziativa, come formatore, contributor o come moderatore delle varie sessioni, oltre che usufruire dei contenuti live che andranno in onda da Lunedì 16 marzo 2020 fino al 3 aprile.

Una lunga maratona di contenuti formativi a supporto delle imprese che si terrà tutti i giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 sul sito dell’iniziativa. Le live session, della durata di 50 minuti circa l'una, avranno una prima parte di speech ed una seconda parte dedicata alle domande e risposte da parte dei partecipanti, offrendo loro una breve consulenza in tempo reale.

«I concetti di unità e community stanno alla base della nostra iniziativa- afferma Stefano Saladino, Imprenditore e Fondatore di Mashub - Come professionista ritengo sia fondamentale condividere la mia conoscenza e diffonderne ulteriormente per supportare tutte le realtà italiane in questa fase di riorganizzazione aziendale fortemente necessaria dato lo stato di emergenza in cui ci troviamo. Un momento storico che è certo porterà con sé la «rinascita» per molti comparti e nuovi modelli di crescita del proprio business. Sono felice di aver raccolto adesioni da varie regioni italiane e ringrazio tutti gli speaker che condivideranno a titolo gratuito le proprie competenze e tutte le realtà che parteciperanno alla nostra formazione non-stop. Sono certo che il digitale possa essere un alleato fondamentale in questi momenti e uniti, il nostro Paese supererà anche questa sfida uscendone ancora più forte e avanzato in termini di competenze» conclude Saladino.

Il progetto promosso da Mashub, è un invito alla comunità di professionisti che desiderano contribuire a diffondere la cultura del digitale in questo momento storico particolarmente delicato per molte realtà italiane.