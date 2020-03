I vantaggi della gestione della comunicazione nei casi di emergenza come COVID-19

La cronaca di questi giorni è focalizzata sul problema Coronavirus e non è nostra intenzione partecipare al dibattito, lasciando la parola agli esperti. Piuttosto, ciò che sta avvenendo, ci ha fornito lo spunto per riflettere sull’importanza di una tempestiva e corretta informazione e di quanto possa essere strategico un valido strumento di comunicazione, all’interno di ogni tipo di organizzazione, piccola o grande che sia, per «difendere» davvero la propria azienda, i propri lavoratori, il proprio business.

Nel caso specifico come può essere utilizzato Help’s?

Vediamo innanzitutto cosa prevede il nuovo «Protocollo Covid-19» per quanto riguarda la formazione e l’informazione dei lavoratori. Il Protocollo indica che l’azienda, «attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi».

Su questo punto Help’s può dare il proprio efficace contributo

Con Help’s è possibile diffondere a tutti i lavoratori di un’azienda, ovunque essi si trovino anche molto lontani fra di loro, nell’arco di pochi minuti:

Modalità per la gestione di tutte le emergenze (non solo incendio e primo soccorso, ma anche e soprattutto nei casi di emergenze non previsti, come Covid-19);

Misure di mitigazione del rischio e di gestione dell’emergenza del rischio infettivo

Filmati informativi per la diffusione ai lavoratori delle procedure stesse

Istruzioni di emergenza adottate dal sito produttivo in cui ci si trova (istruzioni specifiche, non generiche, come previsto dal Protocollo Covid-19 del 14/03/2020);

Il sistema Help’s nasce proprio per fare questo; mettendo a disposizione delle aziende una soluzione innovativa e all’avanguardia che agevola la comunicazione (pubblicazione di informazioni sulla sicurezza attraverso una bacheca interattiva) e la consultazione da parte dei lavoratori, H24, 365 giorni all’anno.

