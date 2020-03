Akamai è leader nel Bot Management

MILANO - Akamai Technologies, Inc., l’Intelligent Edge Platform che garantisce esperienze digitali sicure, ha annunciato di essere stata selezionata come leader nel Forrester New Wave: Bot Management relativo al primo trimestre 2020. Nel rapporto, Forrester ha valutato «i 13 provider più significativi della categoria» e «le relazioni tra loro». Akamai ha ricevuto il rating «differentiated», il più alto possibile, negli standard di Attack Detection, Attack Response, Management UI, Reporting e Analisi, Feedback Loops, Performance Metrics, Roadmap e Market Approach.

Il rapporto Forrester

Come evidenziato anche nel rapporto, internet è invaso da un traffico automatizzato proveniente da fonti come motori di ricerca, assistenti virtuali e chatbot. Ma a remare contro il traffico produttivo automatizzato sono i bot malevoli - programmi software che gli aggressori malintenzionati utilizzano per automatizzare i loro attacchi. Il rapporto Forrester afferma: «per combattere questi bot più sofisticati, i professionisti della sicurezza hanno bisogno di uno strumento di gestione dei bot in grado di stratificare metodi di rilevamento come l'analisi statistica del comportamento degli utenti, la raccolta dei dati biometrici per rilevare le anomalie e l’aggiornamento continuo del punteggio di reputazione».

Uno dei passaggi chiave del rapporto sottolinea che «i migliori strumenti di gestione dei bot combinano un'ampia raccolta di segnali con un'analisi approfondita per rilevare attacchi semplici e sofisticati». Forrester ha valutato Akamai come «differentiated», la valutazione più alta possibile del rapporto, nel criterio di rilevamento degli attacchi. Inoltre, la valutazione di Forrester ha rivelato che «Akamai è in testa al gruppo con alte capacità di reporting e di risposta agli attacchi». Akamai è stato uno dei due soli provider valutati nel rapporto a ricevere la valutazione «differentiated» sia negli standard di rilevamento degli attacchi che in quello di risposta agli attacchi.

Algoritmi avanzati di machine learning

Le soluzioni di gestione dei bot di Akamai offrono rilevazioni basate sul comportamento con algoritmi avanzati di machine learning alimentati da volumi di dati senza precedenti registrati sull’Intelligent Edge Platform. Interagendo con 1,3 miliardi di dispositivi unici, in una giornata tipo, Akamai è in grado di identificare le anomalie in centinaia di segnali raccolti dai clienti per rilevare i bot più sofisticati. In media, Akamai rileva più di 480 milioni di richieste di bot all'ora e 280 milioni di bot log-in al giorno, intervenendo a livello Edge per proteggere le aziende digitali da un ecosistema di bot in continua evoluzione.

Il rapporto Forrester New Wave afferma inoltre che «Akamai è la soluzione migliore per le aziende che cercano di contrastare i bot nell’Edge» e che «i clienti CDN e sicurezza di Akamai troveranno la gestione dei bot facile da implementare oltre che integrata con le loro ulteriori competenze». I clienti apprezzano l'interfaccia utente e la forte e costante reportistica di Akamai. Un cliente ha dichiarato: «la profondità di analisi che possiamo raggiungere con le più recenti caratteristiche dell'interfaccia utente è un vantaggio» e ancora: «ci piace la sua abilità (Bot Manager Premier) nel classificare e categorizzare il tipo di bot».

«Akamai è orgogliosa di essere posizionata come leader in questo rapporto con il punteggio più alto nella categoria delle «Current Offering», ha dichiarato Alessandro Livrea, Country Manager Akamai Italia. «Le nostre soluzioni sfruttano la vasta visibilità di Akamai sia nel traffico umano che nel traffico dei bot nei rilevamenti di machine learning per identificare i bot più sofisticati in evoluzione, e la nostra Intelligent Edge Platform fornisce ai nostri clienti la capacità unica di fermare i bot all’Edge».