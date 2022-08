Come si sceglie un hosting e in cosa si differenzia dal dominio?

Stai per aprire un sito internet ma hai bisogno di spazio per archiviare foto, messaggi e contenuti video? Devi sapere che non è sufficiente acquisire un dominio ma, per disporre di un luogo virtuale dove tenere al sicuro tutti i tuoi file, avrai bisogno di un servizio di hosting. Hai mai sentito parlare di questo argomento? Purtroppo, spesso le persone confondono i termini tecnici e, prima di iniziare a impostare il tuo sito, verifica di avere a disposizione tutto il necessario affinché funzioni alla perfezione.

Valutare il servizio più conveniente non è facile, anche perché in rete trovi sicuramente una vasta gamma di pubblicità e orientarsi in questo mondo così variegato può essere abbastanza complesso. Parlando del miglior hosting italiano non si può non citare Aruba, un nome che tutti conoscono e che rappresenta un'opzione validissima. Ci sono anche alternative straniere ma Aruba rappresenta la scelta privilegiata per moltissimi utenti, soprattutto in relazione alle prestazioni offerte e all'affidabilità.

Il significato di hosting può essere tradotto con colui che ospita, proprio per indicare un soggetto che consente di svolgere un’attività all'interno di una dimensione di proprietà esclusiva. Nel settore dell'informatica con la parola hosting ci si riferisce all'affitto di uno spazio che è indispensabile per pubblicare la pagina web.

Che differenza c'è tra l'hosting e il dominio?

Questa domanda è molto gettonata sui motori di ricerca e le persone che si stanno apprestando ad aprire un sito internet vogliono sapere in cosa differiscono precisamente hosting e dominio. Per semplificare la comprensione si potrebbe dire che il dominio non è nient'altro che un indirizzo, esattamente come il numero civico dell'abitazione e il nome della via nella quale è inserita la casa. Il dominio è ciò che appare nella barra in alto e può essere scelto tra diverse possibilità.

Esistono i domini di proprietà che recano il nome del sito seguito dai suffissi it, com, net e molte altre varianti. Ci sono poi i domini che vengono ospitati sulle piattaforme di creazione di siti web e blog. Per esempio, su Wordpress puoi aprire un tuo sito personale con dominio gratuito accettando di mantenere il suffisso /wordpress.com dopo l'indirizzo che hai scelto.

Puoi acquistare un dominio con una spesa irrisoria che si aggira intorno a 10-15 euro l'anno ma ci sono ovviamente molte fasce di prezzo diverse.

Dopo aver scelto il dominio hai bisogno dello spazio che ospita il tuo sito, che si chiama appunto hosting. In alcuni casi si parla di server ma le due diciture sono simili e indicano più o meno la stessa cosa. In termini puramente tecnici si può dire che esistono server dedicati, che sono macchine utilizzate da un unico account oppure hosting condivisi, ovvero sistemi che ripartiscono lo spazio messo a disposizione per più account.

In molte circostanze il servizio hosting e il dominio vengono venduti con la medesima offerta ma non necessariamente è così. Puoi anche decidere di comprare separatamente il dominio e il servizio di hosting.

Quali sono i requisiti di un buon servizio di hosting?

Per rispondere a questa domanda occorre prendere in esame diversi parametri:

Requisiti del sito web

Quantità di spazio necessaria per il progetto

Pesantezza del sito in termini di dimensione dei file caricati

Numero delle visite attese

Un piano che offre uno spazio limitato potrebbe essere proposto a un prezzo inferiore ma rischieresti poi di ritrovarti con un hosting insufficiente per elaborare il sito che desideri aprire. La stessa considerazione vale per il peso degli elementi multimediali e per il traffico che ti aspetti di avere.

Scegli Aruba o un altro hosting, cercando online le opinioni, i commenti e i feedback degli altri utenti. Acquista la formula più vantaggiosa per avere a disposizione velocità, versatilità e spazio di archiviazione.