Coronavirus nel Nord Italia: la Community di Waze si mobilita

MILANO - In questi giorni di allerta e di innumerevoli interventi a supporto delle zone interdette, sia in entrata sia in uscita, in via precauzionale dal COVID-19 anche il digitale svolge la sua parte. Tempestivo è stato l’intervento della Community Italiana di Waze che si è attivata volontariamente per aggiornare in tempo reale la mappa stradale nelle zone colpite con lo scopo di fornire sia una panoramica della situazione della viabilità aggiornata per i cittadini in transito nelle aree limitrofe a quelle bloccate sia per evitare eventuali disagi per i mezzi autorizzati all’approvvigionamento quotidiano degli abitanti delle zone poste in isolamento.

I provvedimenti sono stati attuati per le zone relative ai focolai più rilevanti presenti in Lombardia e Veneto e che coinvolgono circa 50 mila persone residenti in undici comuni: Vo’ Euganeo, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. Per questi municipi la comunità italiana di Waze si è impegnata tempestivamente nella chiusura immediata delle strade che conducono a questi undici zone.

Infatti l’intervento tecnico sulla mappa, ad opera dei Map Editor, garantisce la scorrevolezza e il ridirezionamento del traffico, una maggiore supervisione e controllo della zona e conseguente aumento del livello di sicurezza per tutti i cittadini e sono questi interventi spontanei e la proattività dei membri della Community a rendere Waze molto più di un’app di navigazione.

Dal controllo della Live Map di Waze sono visibili in tempo reale le segnalazioni inerenti alle strade chiuse inserite nelle ultime ore proprio dai Map Editor del Nord Italia. L’app di navigazione gratuita, Waze, è attiva in 185 paesi, disponibile in 54 lingue e vanta una community di oltre 130 milioni di utenti.