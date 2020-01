Sella lancia il Virtual Iban. Doris Messina: «Nuovi servizi che generano per il cliente efficienza di grande valore»

BIELLA - Banca Sella, la prima banca italiana attiva nell’open banking fin dal 2017, lancia una soluzione avanzata per trasformare radicalmente il processo di riconciliazione dei pagamenti delle aziende, eliminando completamente l’impatto operativo e il dispendio di tempo e risorse, attraverso la digitalizzazione dell’intero processo. L’attività di riconciliazione di fatture e pagamenti incide in maniera significativa sui processi quotidiani di gestione amministrativa delle imprese, sia grandi che piccole e medie. La gestione del ciclo attivo, infatti, richiede ancora un intervento manuale particolarmente gravoso e risorse dedicate a effettuare un riscontro diretto e non automatizzato degli avvenuti incassi, con il rischio di errori e lungaggini.

La nuova soluzione tecnologica messa a punto da Banca Sella, sviluppata in collaborazione con la piattaforma Fabrick, consente alle aziende di associare un iban virtuale, ossia un codice univoco, a ogni singolo pagatore o perfino a ogni singola fattura e di leggere attraverso le API (Application Programming Interface) le transazioni relative a ciascuno di questi codici. In questo modo il sistema di riconoscimento dei pagatori e dei pagamenti viene di fatto riconciliato in modo automatizzato. Grazie al «Virtual Iban», infatti, attraverso API di dialogo con la piattaforma della banca i servizi di gestione aziendale possono riscontrare in maniera automatica e in tempo reale l’emissione di ogni pagamento.

Infografica Banca Sella - Virtual Iban (Ufficio stampa Sella)

Il Virtual Iban di Banca Sella è il primo servizio nativo in open banking e fruibile esclusivamente via API, che si integra con la contabilità e i processi aziendali, totalmente personalizzabile. Il Virtual Iban va ad arricchire l'offerta oggi presente nel catalogo di open banking della banca, costituito anche, tra gli altri, dai seguenti casi d’uso:

Cash Account: visualizzazione integrata di tutte le informazioni dei conti correnti

Onboarding: apertura di conti correnti in convenzione con Banca Sella

apertura di conti correnti in convenzione con Banca Sella Card Management: visualizzazione integrata di tutte le informazioni dei conti carta

Card Management: visualizzazione integrata di tutte le informazioni dei conti carta

Prepaid Card Management: visualizzazione integrata di tutte le informazioni dei conti carta prepagata

Financial Advisory: servizi per la consulenza indipendente (fee only)

Payments: gestione dei pagamenti e degli incassi (F24, CBILL, PagoPA, SCT instant)

Doris Messina, Chief Digital Transformation Officer di Banca Sella (Ufficio stampa Sella)

«Banca Sella – afferma Doris Messina, Chief Digital Transformation Officer della banca – è stato il primo istituto italiano a cogliere il valore che l’open banking può generare per i clienti. Ascoltando le esigenze delle aziende e cogliendo le opportunità che l’innovazione tecnologica mette oggi a disposizione, Banca Sella ha sviluppato in collaborazione con Fabrick nuovi servizi, come il Virtual Iban, che generano per il cliente efficienza di grande valore».