Curiosity fotografa un misterioso bagliore su Marte

ROMA - Una fotografia scattata su Marte dal rover della NASA «Curiosity» mostra una luce misteriosa in lontananza, una «anomalia» che l'agenzia spaziale statunitense ha riscontrato già diverse volte ma che non dovrebbe avere nulla di particolarmente misterioso. Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, l'ipotesi più probabile è che si tratti degli effetti dei raggi cosmici o del riflesso dei raggi solari sul terreno roccioso.

Su Marte dal 2012

Curiosity, atterrato su Marte nel 2012, è dotato di 17 macchine fotografiche in bianco e nero in grado di fornire una panoramica di 45 gradi anche in 3D e due telecamere in grado di fornire una immagine stereoscopica; le foto in cui compaiono delle luci anomale sono molte.

La luce è scomparsa rapidamente

L'immagine in questione è stata presa dalla telecamera destra in un momento in cui sfortunatamente la compagna sinistra non era orientata nella stessa direzione ma impegnata in un «selfie» del rover: dall'analisi dei dati sembra che la luce sia apparsa e scomparsa molto rapidamente.