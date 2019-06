Sono due società di Biella e Borgosesia ad aver realizzato il primo totem sulla sicurezza

Trentacinque anni di attività presso importanti aziende, un’iniziativa come «Meno Carta Più Sicurezza», con INAIL e Politecnico di Torino alle spalle e la collaborazione con HAL Service di Borgosesia per realizzare un modello di vera e propria formazione continua. Questa è la HELPS di Biella che ha ideato il totem sulla salute e sicurezza.

La problematica o il «rischio» è quello di non riuscire a diffondere in modo capillare ed efficace tutte le iniziative di sicurezza adottate che, dovendo applicare la normativa, sono davvero tante. Il compito del totem Helps pertanto è diffondere in modo capillare le informazioni presso i luoghi di lavoro attraverso uno strumento immediato e permanente.

I benefici sono infiniti non solo in ambito sicurezza: aumento delle professionalità (può contenere procedure di gestione della produzione, gestione appaltatori, registrazioni nell’ambito di un SGSSL o MO231), riduzione delle incertezze, collaborazione di tutti al miglioramento, miglioramento dell’approccio al lavoro.

Helps diffonde le procedure aziendali attraverso il supporto visivo e rende più agevole il controllo dell’applicazione da parte dei responsabili. Si tratta di uno strumento atto a migliorare le competenze di tutti i lavoratori, consentendo inoltre immediati feedback senza perdere tempo per la compilazione di moduli cartacei.

Help's in una tessitura biellese (Help's)

Sappiamo tutti che l'efficacia del sistema di comunicazione è la variabile strategica per il successo delle strategie gestionali nelle organizzazioni. La comunicazione serve a rendere effettiva la conoscenza dei lavoratori, che devono operare con la massima consapevolezza, produttività e sicurezza.