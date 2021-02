Università, in LUMSA le lezioni sull’innovazione sono aperte a tutti

Ha preso il via mercoledì 24 febbraio la quarta edizione degli Innovation Talks dell’Università Lumsa: lezioni su innovazione e impresa che per la prima volta sono aperte a tutti grazie alla scelta dell’ateneo di trasmetterle in diretta sul proprio canale YouTube.

Il primo incontro ha visto protagonista l’imprenditore Nicola Mattina, che in poco meno di 45 minuti- la durata degli incontri- ha raccontato il suo percorso e fornito una panoramica sullo stato attuale dell’innovazione e su tendenze e prospettive future.

Abbiamo parlato degli Innovation Talks con il professor Filippo Giordano, presidente del corso di laurea magistrale in Management and Finance dell’Università LUMSA

Che cosa sono gli Innovation Talks? Gli Innovation Talks sono un ciclo di dieci incontri settimanali, in lingua inglese, pensati per discutere di innovazione, tecnologia, sostenibilità e futuro del business. Sono al quarto ciclo e sono nati inizialmente come delle lezioni di alto profilo per i nostri studenti, che hanno avuto la possibilità di incontrare e interagire con imprenditori, investitori e startupper.

Perché la decisione di aprirli a tutti? Lo scorso anno il lockdown ci ha costretti a spostare online gli Innovation Talks, e ci siamo accorti che l’interesse era molto alto. Abbiamo così deciso di passare da piattaforme chiuse alle dirette sul nostro canale YouTube per dare modo a tutti coloro che sono interessati a innovazione, sostenibilità e impresa nella società di oggi di ascoltare i protagonisti, e interagire con loro nella sessione di domande alla fine dello speech.

Questo perché crediamo che una vera innovazione sia possibile quando c’è condivisione delle competenze.

Quali sono i temi che verranno affrontati negli incontri? Quelli di maggiore attualità: dal ruolo degli e-commerce nel post Covid con Mattina e Daje, la piattaforma per i commercianti di quartiere, ai cambiamenti del mercato del lavoro con Giulia Lapertosa di Carriere.it; dal ruolo delle startup nel settore medico con Ciro Spedaliere di Claris Ventures, alle novità fintech con Fabrizio Villani di Fintastico. Per chiudere con la space economy, quanto mai attuale dopo l’arrivo di Perseverance su Marte, con Raffaele Mauro di Primo Space, primo fondo di venture capital tecnologico specializzato negli investimenti in campo spaziale.